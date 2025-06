Par Charles Mgbolu

Les artistes nigérians ont pris d'assaut la nouvelle catégorie Afrobeats de la liste des nominations vidéo de MTV, avec les poids lourds de l'industrie que sont Burna Boy, Davido, Wizkid, Fireboy DML et Rema en tête de liste, bien qu'il y ait quelques stars féminines dans le mélange.

Ayra Starr, également originaire du Nigeria, et Labianca, du Cameroun, portent le flambeau des femmes dans cette nouvelle catégorie et se battront avec acharnement lors du compte à rebours final de l'événement principal prévu pour mardi soir.

Rema a indéniablement connu une année exceptionnelle avec "Calm Down", en featuring avec la chanteuse américaine Selena Gomez. Le tube a récemment atteint un milliard de streams sur Spotify et a passé un an en tête du Billboard aux États-Unis.

L'artiste nigérian a obtenu trois nominations aux MTV Video Awards pour la chanson de l'année, le meilleur afrobeat et la meilleure collaboration.

De nouveaux sommets

En remportant le titre de "Chanson de l'année", Rema verrait son influence sur la scène musicale mondiale atteindre de nouveaux sommets, mais avant de vous laisser emporter par votre enthousiasme, voyez les poids lourds de la planète qu'il devra vaincre.

La déesse de la chanson et reine de la pop Taylor Swift est nommée dans cette catégorie pour son mégahit "Anti-Hero", qui (nommé dans sept autres catégories) a été la chanson la plus vendue au cours de l'année 2022.

Olivia Rodigro est également dans cette catégorie avec son single "Vampire", qui a débuté à la première place aux États-Unis avec 26,3 millions d'impressions rien que la première semaine.

Il y a aussi Sam Smith et Milly Cyrus pour leurs singles respectifs "Unholy" et "Flowers". Vote du public Avant l'événement, Rema a fait part de sa gratitude pour son succès dans l'émission X. Il a déclaré : "C'est énorme. Je suis reconnaissant à Dieu pour l'inspiration, la grâce et la faveur. Ce n'est pas seulement un grand succès pour l'équipe, pour la famille ; c'est un grand succès pour la culture (Afrobeats)'' a-t-il réagi.

Burna Boy, lauréat d'un Grammy, a été nommé dans la catégorie Afrobeats et espère que la publicité faite autour de son dernier album, "I told them", le propulsera parmi les votants.

Cependant, son album n'a pas suscité l'engouement escompté, les critiques considérant la collection comme un monologue lourd et sinueux de l'esprit de Burna, peut-être trop "sombre" pour les fans qui veulent simplement s'amuser.

Mais cela n'a pas découragé les fans inconditionnels de Burna, qui l'encourageront sans réserve ce soir.

La puissance sensuelle

Ayra Starr, quant à elle, fait preuve d'une puissance sensuelle dans ses chansons qui attire l'attention de tous ceux qui ne sont pas prêts à l'écouter.

Sa chanson "Rush" est une puissante déclaration de propriété qu'elle présente du point de vue d'une femme et le single a connu un succès retentissant, se vendant à plus de 25 millions d'exemplaires numériques dans le monde.

Pour la première fois, les MTV Video Music Awards ne comptent que des femmes dans la catégorie "artiste de l'année". Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G et Shakira sont en lice pour le prix le plus important de la soirée.

Le spectacle célébrera également 50 ans de hip-hop avec un spectacle final multigénérationnel avec DMC, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL Cool J et Minaj.