Une coalition d'anciens rebelles, connue sous le nom de Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, a revendiqué l'attaque dans la ville de Bourem, dans la région de Gao, et a déclaré s'être emparée de certaines parties de la ville, ont déclaré les forces armées maliennes ce mercredi.

Cette reprise des attaques remet en question un accord signé en 2015 par les anciens rebelles avec les autorités maliennes pour mettre fin à leur rébellion.

Les forces de sécurité maliennes ont repoussé "l'attaque aux véhicules piégés de plusieurs terroristes à bord de plusieurs véhicules et motos dans la localité de Bourem", selon un communiqué publié par le colonel Souleymane Dembelé, porte-parole des forces armées maliennes. Il a précisé que 13 soldats ont été blessés dans l'incident et que 46 des assaillants ont été tués.

Revendiquant la responsabilité de l'attaque dans un communiqué publié mardi, les anciens rebelles ont également déclaré qu'ils avaient "commencé leurs opérations en prenant plusieurs positions" à Bourem, une petite ville où des groupes djihadistes ont également combattu les forces de sécurité.

L'attaque de mardi survient quelques jours après que des combattants djihadistes ont tué 49 civils et 15 soldats gouvernementaux en prenant pour cible un bateau de passagers près de la ville de Tombouctou, sur le fleuve Niger, et une position militaire à Bamba, plus en aval de Gao.

La violence des groupes djihadistes est aggravée par les récentes attaques des anciens rebelles, qui sont des combattants indépendantistes touaregs ayant chassé les forces de sécurité du nord du Mali en 2012 alors qu'ils cherchaient à créer l'État de l'Azawad dans le nord du Mali avant l'accord de 2015 avec le gouvernement pour cesser les combats.