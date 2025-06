Les prix du pétrole brut ont augmenté mercredi en début de séance, dans un contexte de craintes persistantes d'une interruption de l'approvisionnement en pétrole libyen vers les marchés mondiaux, en raison des conséquences de l'ouragan Daniel qui a ravagé dimanche soir l'est du pays.

Dimanche, l'ouragan méditerranéen '' Daniel '' a balayé plusieurs régions de l'est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, Al-Beïda et Al-Marj, ainsi que Sousse et Derna, faisant plus de 6000 morts et des milliers de personnes disparues, surtout à Derna. Le bilan est susceptible de s'alourdir.

La Libye est considérée comme un producteur majeur de pétrole brut, avec une moyenne quotidienne de 1,4 million de barils et est confrontée aux craintes d'une forte demande sur le brut, tout comme les marchés internationaux.

Mercredi matin, les prix à terme du Brent pour livraison en novembre ont augmenté de 0,65%, soit 60 cents, à 90,68 dollars le baril.

Les prix du Brent enregistrés en début de séance aujourd'hui sont les plus élevés depuis novembre 2022, selon les données relatives aux prix du brut.

En outre, des signes indiquent une augmentation de la demande sur le brut, en particulier de la part des principaux marchés en Chine, en Inde et aux États-Unis, qui représentent tous 35% de la consommation mondiale de brut.