Par Johnson Kanamugire

La désignation de 2023 comme année de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) par l'Union africaine a jusqu'à présent donné un élan à la sensibilisation et à l'échange sur les questions qui nécessitent le plus d'attention dans le cadre de l'accélération des échanges interrégionaux et intracontinentaux.

Il s'agit d'une conversation opportune alors que l'Afrique célèbre la deuxième année depuis que les marchandises éligibles ont été autorisées à circuler librement et à bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel aux frontières des pays qui sont parties au protocole établissant le marché libre continental.

La ZLECA promet de mettre fin à la fragmentation des marchés africains, qui dure depuis des décennies, et de débloquer ainsi le marché de 1,3 milliard de personnes lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle.

Cependant, alors que le commerce prend de plus en plus d'ampleur avec les personnes et les entreprises d'au moins huit pays qui ouvrent la voie au commerce de biens et de services variés dans le cadre du protocole, la question de la monnaie d'échange continue d'émerger et de susciter de vives inquiétudes.

Les frais de transfert

Par exemple, alors que l'on s'attend à ce que d'autres pays se joignent à l'initiative, ce qui aura pour effet d'augmenter les volumes et les transactions, il devient évident qu'une grande partie des recettes provenant du commerce pourrait être perdue en raison de goulets d'étranglement au niveau des monnaies.

L'absence de monnaie commune au niveau régional et continental, ou du moins d'un système de paiement et de règlement contraignant pour toutes les parties et permettant les échanges dans les monnaies nationales, oblige les opérateurs à recourir à des monnaies tierces telles que le dollar, l'euro ou la livre.

Cette pratique s'avère longue et coûteuse si l'on tient compte des règlements et des frais de transfert ou des commissions accumulés principalement par l'intermédiaire de banques basées en dehors du continent.

Jusqu'à présent, seuls neuf pays africains sont en mesure de se débarrasser de ces pertes après avoir adopté le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), une initiative lancée par la Banque africaine d'import-export pour faciliter les transferts de fonds transfrontaliers.

Livraison d'envois

Les responsables de l'Union africaine indiquent qu'au moins neuf pays ont jusqu'à présent adopté le système qui, une fois opérationnel dans tous les pays, pourrait permettre à un Rwandais commandant des carreaux de céramique au Nigeria de payer en francs rwandais tandis que le vendeur nigérian recevrait l'équivalent en nairas.

Il en irait de même lorsque, par exemple, un commerçant kenyan livrerait un lot de textiles ou de thé à un client ghanéen. Ce dernier effectuera le paiement en Cedi pour que le premier reçoive les fonds en Shillings sur son compte bancaire.

Le système promet de permettre des transactions dans les 42 monnaies nationales utilisées en Afrique, selon les responsables du projet.

Toutefois, le PAPSS ayant été officiellement lancé en janvier de l'année dernière, son succès dépendra de la rapidité avec laquelle les gouvernements de toute l'Afrique adhéreront à l'idée et la mettront en œuvre au sein de leurs systèmes bancaires respectifs. Ce n'est pas une mince affaire, et l'activité commerciale ne peut pas attendre.

Coût du commerce

Il est donc grand temps que les dirigeants africains relancent les négociations sur l'union monétaire qui étaient en cours depuis 1991 et qui prévoyaient la mise en place d'une monnaie africaine unique d'ici à 2021, conformément au traité d'Abuja, mais en vain.

Les projets similaires des principaux blocs économiques régionaux d'Afrique, tels que la CAE, la SADC, le COMESA et la CEDEAO, sont encore loin de se concrétiser, bien que ces blocs aient progressé sur d'autres fronts de l'intégration, tels que l'union douanière et la facilité de circulation, entre autres.

Parmi les difficultés qui s'opposent à l'utilisation de monnaies commerciales libres dans les différents pays africains, on peut citer le problème de la convertibilité des monnaies et le fait que les commerçants transfrontaliers hésitent à accepter des paiements en monnaies locales.

Il est donc nécessaire de fusionner toutes les monnaies en une seule dont le taux peut être contrôlé par un système d'union monétaire impliquant une banque centrale au niveau continental.

La monnaie unique

Les chiffres de l'Afrexim Bank montrent que le recours à des monnaies tierces dans les échanges intracontinentaux coûte à l'Afrique plus de 5 milliards de dollars par an, argent qui finit dans les coffres des marchés non africains qui contrôlent ces grandes monnaies mondiales.

Cette situation prive le commerce intra-africain de la croissance dont il a tant besoin pour favoriser le développement, l'industrialisation et la création d'emplois pour des millions de personnes à travers le continent, tout en perpétuant des schémas commerciaux coloniaux vieux de plusieurs décennies.

En outre, les efforts des commerçants sont alourdis par le fait qu'ils doivent utiliser leur temps précieux et leur capital pour acheter des monnaies tierces afin d'acheter et de payer des marchandises auprès de leurs pairs.

Les frais encourus, tout comme les pertes associées à la fluctuation de la valeur des monnaies locales par rapport aux principales monnaies étrangères, viennent hanter les consommateurs sous la forme d'un coût élevé des marchandises qui arrivent sur les marchés à travers le continent.

Dans 'avenir et à mesure que la ZLECA prend de l'ampleur, les plans de monnaie unifiée devraient être accélérés en tant que priorité essentielle des dirigeants africains, en plus d'autres questions qui font également partie intégrante du commerce, comme la libre circulation des personnes, le droit d'établissement et la libéralisation du transport aérien.

Johnson Kanamugire est un journaliste basé au Rwanda, spécialisé dans les questions d'intérêt public.

Avertissement:

Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.