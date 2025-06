Depuis le coup d'État de juillet, le personnel américain déployé dans le pays, au nombre de 1 100, est confiné à l'intérieur de ses bases militaires.

La semaine dernière, le Pentagone a indiqué que du personnel et des équipements militaires avaient été transférés de la base aérienne située près de Niamey, la capitale du Niger, vers une autre base située à Agadez. Niamey se trouve à environ 920 kilomètres d'Agadez.

En répondant à une question de l'Associated Press sur la manière dont les États-Unis ont pu poursuivre leurs missions antiterroristes sans ces vols, le général James Hecker, commandant en chef de l'armée de l'air pour l'Europe et l'Afrique, a déclaré qu'au cours des dernières semaines, certaines de ces missions de renseignement et de surveillance ont pu reprendre grâce aux négociations menées par les États-Unis avec la junte.

"Pendant un certain temps, nous n'avons pas effectué de missions sur les bases, ils ont pratiquement fermé les aérodromes", a déclaré M. Hecker.

Reprise des missions aériennes

"Grâce au processus diplomatique, nous effectuons maintenant, je ne dirai pas 100 % des missions que nous faisions avant, mais nous effectuons un grand nombre de missions que nous faisions précédemment".

Dans une déclaration, le secrétaire de presse du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a confirmé que les États-Unis effectuaient à nouveau des missions aériennes, mais a précisé qu'elles se limitaient à la protection des forces américaines.

M. Hecker, qui s'est adressé aux journalistes lors de la convention annuelle de l'Association des forces aériennes et spatiales à National Harbor, dans le Maryland, a indiqué que les États-Unis effectuaient des missions pilotées et non pilotées et que ces vols avaient repris "au cours des deux dernières semaines".

La distance importante qui sépare les deux bases signifie également que, même si des vols ont lieu, certaines missions "ne permettent pas d'obtenir autant de données, parce que les vols ne durent pas aussi longtemps" en raison de la quantité de carburant nécessaire pour aller et revenir, a-t-il ajouté.

Missions de lutte contre le terrorisme

Les États-Unis ont fait du Niger leur principal bastion régional pour les patrouilles de grande envergure effectuées par des drones armés et d'autres opérations antiterroristes contre les militants qui, au fil des ans, se sont emparés de territoires, ont massacré des civils et se sont opposés à des armées étrangères.

Ces bases constituent un élément crucial de l'action antiterroriste globale des États-Unis en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis ont ainsi investi des années et des centaines de millions de dollars dans la formation des forces nigérianes.

L'Afrique de l'Ouest a enregistré plus de 1 800 attaques terroristes au cours des six premiers mois de cette année, qui ont tué près de 4 600 personnes, selon la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Boko Haram opère dans les pays voisins, le Nigéria et le Tchad. Le long des frontières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso, l'État islamique dans le Grand Sahara et la Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, affiliée à Al-Qaïda, représentent des menaces plus importantes.