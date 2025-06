Lorsque Tonye Solomon, originaire de l'État de Bayelsa, dans le sud du Nigeria, a raconté à ses amis qu'il avait marché 60 kilomètres avec un ballon en équilibre sur la tête, personne ne l'a cru.

Irrité par le fait qu'un exploit aussi incroyable ait été facilement ignoré, Tonye a décidé de faire ses preuves sur la plus grande scène de records du monde en établissant un record du monde Guinness pour le plus grand nombre de marches gravies sur une échelle en tenant un ballon de football en équilibre sur la tête.

Le Guinness des recordsa annoncé mercredi que Solomon avait réussi à gravir 150 marches jusqu'au sommet d'un mât de radio de 76 mètres de haut tout en gardant le contrôle du ballon sur sa tête.

Tonye a déclaré au Guinness des records qu'il voulait établir ce record pour se mettre au défi et inspirer les autres à faire de grandes choses.

Il a passé deux mois à s'entraîner, utilisant tout son temps libre pour s'exercer jusqu'à ce qu'il soit certain de ne pas échouer.

Dans une vidéo partagée par GWR, Tonye monte le mât avec aisance, ne mettant que 12 minutes et demie pour effectuer l'ascension. Après avoir gravi les 150 marches, Tonye a jeté le ballon par terre et a célébré l'événement en levant le poing.

"Cela n'a pas été facile", a-t-il déclaré. "Je remercie le commandement de la défense civile nigériane de l'État de Bayelsa de m'avoir permis d'utiliser ses installations pour cela.

Tonye fait partie de la Chukwuebuka Freestyle Academy, dirigée par Chukwuebuka Ezugha, qui a produit plusieurs talents qui ont battu des records tels que Kid Eche, Vincent Okezie, Victor Richard Kipo et Confidence Kipo.

"J'ai été stupéfait parce que personne n'avait jamais fait cela auparavant", a déclaré Fish Jombo, un présentateur de radio qui faisait partie de la foule rassemblée pour assister à la tentative de record, selon le Guinness World Record.

Solomon rejoint la liste de plus en plus longue des Nigérians et des Africains qui ont réalisé des exploits incroyables et marqué leur nom à jamais dans le livre Guiness des records.