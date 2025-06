Le chef du gouvernement libyen d'unité nationale, Abdul Hamid Dbeibeh, a annoncé mercredi la suspension des cours dans les établissements éducatifs de l'enseignement de base et intermédiaire dans tout le pays pendant 10 jours, compte tenu des conditions tragiques dans les municipalités touchées par les inondations, dans les villes de l'Est.

"J'ai décidé de suspendre les cours aux niveaux de l'enseignement de base et intermédiaire dans toute la Libye pour une période de 10 jours, au regard des circonstances tragiques des municipalités touchées. J'ai également demandé au ministère de l'Éducation d'élaborer un plan pour assurer la rentrée scolaire des élèves dans ces municipalités pour et leur fournir des établissements temporaires", a annoncé Dbeibeh dans un communiqué concis publié sur son compte Facebook.

Dans un contexte difficile et toujours selon le communiqué, Dbeibeh a affirmé qu'un "navire contenant 700 chambres est en route vers la côte de Derna (est) pour contribuer à fournir des logements au profit des déplacés et aux équipes de secours".

Dimanche, l'ouragan Daniel a balayé plusieurs régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, Al-Bayda et Al-Marj, ainsi que Sousse et Derna, selon le correspondant d’Anadolu.

Plus tôt mercredi, le sous-secrétaire du ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale, Saad al-Din Abdel Wakil, a déclaré que "le nombre de personnes qui ont péri dans ces inondations dans les villes de l'est de la Libye dépassait les 6 000 et que les disparus se comptaient par milliers". Sans fournir plus de précisions.

Il a indiqué dans une déclaration à Anadolu que le bilan des morts est toujours provisoire et qu'il pourrait s'alourdir dans les prochaines heures, soulignant que la ville de Derna a enregistré le plus grand nombre des victimes.