Par Abdulwasiu Hassan

Le chef des Forces armées soudanaises (SAF), le général Abdel Fattah al-Burhan, a récemment troqué son treillis militaire contre l'élégance d'un costume formel alors qu'il entame des visites dans des pays comme l'Égypte, le Soudan du Sud, le Qatar et l'Érythrée.

Ces voyages diplomatiques, dans un contexte de guerre interne qui fait rage au Soudan, marquent un changement de stratégie d'al-Burhan, qui jusqu'à fin août avait passé des mois confiné au quartier général militaire de Khartoum.

"Les forces armées rassurent le peuple soudanais et le monde entier sur le fait que nous continuons à achever la transition vers un régime civil démocratique après la défaite de la rébellion", aurait déclaré al-Burhan à Doha.

Il a tenu la même position lors de sa visite en Égypte, puis au Soudan du Sud et en Érythrée.

Lors de son dernier voyage à l'étranger, Al-Burhan s'est entretenu mercredi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le général, qui a déjà déclaré les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) interdites, devrait se rendre prochainement en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis avant de participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies.

Cause et effet

Alors, pourquoi al-Burhan se retrouve-t-il soudainement dans une situation diplomatique ascendante ? Khalid Omer Yousif, du Parti du Congrès soudanais (SCP), affirme que Burhan entreprend ces voyages apparemment pour consolider son pouvoir.

"Je crois qu'il veut renforcer la position militaire dans cette guerre en discutant avec les pays voisins et les acteurs régionaux et internationaux qui pourraient avoir une certaine influence sur la situation au Soudan", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Yousif souligne que jusqu'à il y a quelques semaines, le quartier général militaire de Khartoum avait « limité sa capacité à se connecter avec les différents acteurs régionaux et internationaux » qu'il souhaitait contacter.

"Je pense qu'il veut revendiquer la légitimité pour représenter l'Etat soudanais. Une partie du conflit entre les SAF (Forces armées soudanaises) et RSF porte sur cela."

Le vice-président du SCP n'est pas le seul à considérer les démarches d'al-Burhan comme une tentative d'être dans les bonnes grâces des dirigeants régionaux.

Kholood Khair, fondateur et directeur de Confluence Advisory, un groupe de réflexion politique, estime également que le chef militaire est prêt à faire un effort supplémentaire pour obtenir un avantage diplomatique.

"Ce n'est pas pour rien que dans tous ses voyages jusqu'à présent, que ce soit au Caire ou au Soudan du Sud, il a porté un costume plutôt que sa tenue militaire. Il recherche clairement la légitimité en tant que représentant du Soudan sur la scène internationale", a déclaré Khair à TRT Afrika.

Que cela signifie qu’al-Burhan se trouve dans une situation désespérée ou qu’il s’agit simplement d’un homme en mission, cela dépend de la personne à qui l’on pose cette question.

"Je pense qu'il essaie de renforcer le soutien de l'armée pour aider à mettre fin au conflit contre les RSF", a déclaré Cameron Hudson, un ancien diplomate américain, à TRT Afrika.

"Le pays est désespéré, lui non. Le pays veut désespérément que ce conflit soit résolu car il cause des destructions chaque jour", déclare Cameron. "Je vois al-Burhan essayer de rassembler un soutien pour soutenir les SAF afin de mettre fin au conflit. C'est ainsi que j'interprète ses voyages."

Résultats diplomatiques

Il n'est pas encore clair si les voyages d'al-Burhan à l'étranger auront un impact, mais le consensus parmi les analystes est que ce qu'il veut, c'est que les pays le soutiennent comme leader du Soudan au lieu du chef de RSF, Mohamed Hamdan Dagalo.

« Des pays comme le Qatar ont toujours été un soutien politique et financier du régime de Béchir, et al-Burhan et ses alliés comptent une fois de plus sur cela », déclare Khair.

"Nous n'avons pas vu jusqu'à présent beaucoup de réactions de la part des Qataris indiquant qu'ils étaient prêts à apporter le même niveau de soutien qu'ils ont apporté auparavant, mais al-Burhan voudrait certainement se présenter comme l'autorité légitime au Soudan."

Cameron pense qu’al-Burhan tentera de convaincre certains des pays qui soutiennent Hamdan de changer de camp.

"Il leur demandera également d'arrêter leur soutien militaire aux RSF. Nous savons que les Émirats arabes unis soutiennent indirectement les RSF. Je soupçonne que lorsqu'il s'y rendra, il leur demandera de repenser leur position", a déclaré Cameron.

"Je ne sais pas qu'il obtiendra le soutien de ces pays. Mais ce qu'il leur démontrera, c'est qu'il a la capacité de gagner la guerre, de conclure les choses et de protéger leurs intérêts. S'ils le croient, et s'il est capable de renforcer leur confiance en lui, il pourrait réaliser ce qu'il s'était fixé."

Un long chemin vers la paix

Le conflit qui a débuté au Soudan en avril dernier n'a pas encore cessé de causer des morts et des destructions. Plus de 4 000 personnes ont été tuées et des millions d’autres déplacées, les appels au cessez-le-feu restant restés lettre morte.

Il existe différents points de vue sur la manière de sortir du conflit, mais les analystes s’accordent généralement sur un point : le Soudan doit revenir à une gouvernance civile.

« Eh bien, je pense que la seule issue est que les RSF soient démantelées et démontées, pour ne plus jamais revenir. Je pense que le Soudan aura toujours une armée nationale. L'armée doit être victorieuse, puis retourner à ses casernes et (le pays) être gouverné par des dirigeants civils", a déclaré Cameron à TRT Afrika.

Compte tenu de la situation actuelle, de nombreux observateurs ne voient pas dans une victoire sur le champ de bataille le dénouement. Ils sont convaincus que le conflit nécessite des négociations pour y mettre fin.

"Le nombre de morts s'alourdit chaque jour. Le monde commence maintenant à reconnaître que cette guerre n'a plus de sens, ou qu'une partie va gagner et que le conflit se résoudra de lui-même", déclare Khair.

"Les deux parties se battent pour obtenir une sorte d'avance politique afin que, en cas de règlement, elles soient en mesure de former un gouvernement ou une sorte de caucus pour conserver le pouvoir politique."

Yousif souscrit à l’école de pensée selon laquelle aucune solution militaire au conflit au Soudan n’est possible. "Un règlement politiquement négocié est la seule issue. Nous nous dirigeons vers plus de cinq mois de combats. Les résultats sont horribles et visibles de tous", dit-il.

"Des hordes de Soudanais ont été déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et mutilées. Aujourd'hui, le pays se dirige vers la famine."

Au milieu d'un débat qui fait rage sur ce qui pourrait survenir, la population soudanaise en souffrance, attend avec impatience que les belligérants réalisent en fin de compte combien est futile cette guerre.

