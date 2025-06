Les combats qui se sont déclenchés en avril dernier entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) ont déjà fait plus de 5,25 millions de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon les Nations unies.

"Plus de 5,25 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan depuis le mois d'avril", a indiqué, jeudi sur le réseau X, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha).

Ocha estime que plus de 4,1 millions de personnes sont déplacées vers l'intérieur du soudan et dit se baser entre autres sur de récentes données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Soudan.

En outre, 1,1 million de personnes ont quitté le pays, a indiqué l'Ocha, citant cette fois des données du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Soudan.

Le conflit a par ailleurs fait plus de 3 000 morts et des milliers de blessés parmi les civils.

Plusieurs accords de cessez-le-feu négociés par des médiateurs saoudiens et américains n'ont jusqu'ici pas réussi à mettre fin au cycle de violences.