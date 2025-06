Par Mohamed Touzani

Ce programme de ressassement sera financé par les propres moyens de l'État et les contributions des pays étrangers et des entreprises publiques et privées, dont la holding royale Al Mada, détenue majoritairement par le Roi Mohammed VI, qui a annoncé un don de 1 milliard de dirhams (près de 100 millions de dollars US) au Fonds créé à cet effet par les autorités.

Le souverain marocain a présidé jeudi une séance de travail, la deuxième en l’espace de quatre jours, sur les mesures devant être prises par son gouvernement pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus touchées par le séisme dans la province d’Al Haouz, près de la célèbre cité touristique du Royaume, selon un communiqué du palais royal.

Il s’agit de la mobilisation de tous les moyens, "la célérité et l’efficacité nécessaires", pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer "dans les plus brefs délais" les mesures de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle d’une ampleur "sans précédent", ajoute la même source.

Alors que se met en place le programme de relogement des quelque 50.000 personnes dont les logements se sont effondrés ou fissurés par l’intensité du séisme, et qui ont été installés provisoirement dans des camps de fortune, les opérations de recherche d’éventuels survivants se sont poursuivis jeudi dans plusieurs zones touchées par ce puissant tremblement de terre qui a fait près de 3.000 morts et 5.000 blessés, selon le dernier bilan des autorités marocaines.

Dans ces régions montagneuses du haut Atlas et difficiles d’accès, les secouristes marocains sont épaulés dans leur épineuse tâche par des équipes d’Espagne, de Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats.

Le séisme, qui a atteint une magnitude 7 sur l’échelle de Richter, est le plus meurtrier jamais connu au Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, le 29 février 1960, faisant plus de 10.000 morts.

L’État marocain a indiqué qu’une aide d’urgence de 30.000 dirhams (près de 3.000 dollars US) sera octroyée aux ménages touchés par le séisme, ainsi qu’une aide financière "directe" de 140.000 dirhams (environ 14.000 dollars US) pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams (environ 8000 dollars) pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement endommagés.

Le Roi Mohammed VI a insisté lors de cette réunion sur la mise en œuvre d’un programme "réfléchi, intégré et ambitieux" pour la reconstruction et la mise à niveau des régions touchées, "aussi bien en termes de renforcement des infrastructures que de rehaussement de la qualité des services publics", lit-on dans ce communiqué.

Ce programme de relogement mobilisera les moyens financiers de l’État marocain, des contributions d’organismes publics et d’entreprises privées, ainsi que des pays "frères et amis qui le souhaiteraient".

Au lendemain du drame, les autorités marocaines ont annoncé la création d’un "Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre qui touché le Royaume du Maroc, et qui a commencé dès les premiers jours à recevoir des contributions conséquentes des entreprises privées et organismes publics pour aider les victimes et engager la reconstruction des régions sinistrées.

La holding royale Mada, détenue majoritairement par le Roi Mohammed VI, a décidé de faire don d’un milliard de dirhams pour ce Fonds.

"Sur proposition de son actionnaire principal, SM Le Roi Mohammed VI, le conseil d’administration d’Al Mada a décidé d’accorder une contribution financière au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc, sous la forme d’un don de 1 milliard de dirhams", a souligné un communiqué de la holding royale publié jeudi.

Outre ces contributions financières et face à l’ampleur des dégâts, un grand mouvement de solidarité avec les sinistrés s’est installé au Maroc ces derniers jours avec des opérations de collecte de vivres, de médicaments, de couvertures et de tentes en faveur des victimes.

Cet immense élan de solidarité citoyenne et spontanée a gagné toutes les villes et campagnes du Royaume ainsi que les pays d’accueil des quelque 5 millions de Marocains vivant à l’étranger, en particulier en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Le Roi Mohammed VI s’était rendu mardi au chevet des personnes qui sont soignées actuellement à l’hôpital de Marrakech et devait visiter dans les prochains jours certaines zones affectées par le violent séisme, selon la presse marocaine.