C'est par le canal d'un communiqué que la Fondation Nobel a annoncé ce vendredi qu'elle allait ajouter une somme d'un million de couronnes suédoises (environ 84.000 euros) la récompense accompagne déjà les prix de Nobel décernés chaque année aux personnalités dont le travail se distingue le plus.

Cette hausse de porte donc la dotation à près d'un million d'euros par catégorie.

"La Fondation a choisi d'augmenter le montant du prix, car il est financièrement viable de le faire", écrit-elle dans un communiqué.

Pour les lauréats du millésime 2023, qui seront annoncés entre les 2 et 9 octobre, le chèque accompagnant le prix sera désormais de onze millions de couronnes (920.000 euros), soit la plus haute valeur nominale (dans la devise suédoise) dans l'histoire plus que centenaire des Nobel.

Le montant du prix a varié depuis une dizaine d'années, au gré de l'évolution des finances de la Fondation.

En 2012, la Fondation, qui gère la dotation laissée en héritage par l'inventeur suédois et créateur des prix Alfred Nobel, avait dû serrer la vis pour restaurer ses finances, réduisant de dix à huit millions de couronnes la récompense financière.

En 2017, la Fondation Nobel avait déjà pu remonter cette récompense à neuf millions, puis à 10 millions en 2020.

Quand plusieurs lauréats se partagent un prix (Médecine, Physique, Chimie, Littérature, Paix, ou la récompense plus récemment créée d'Économie), ils se partagent également la somme.

"À la fin de l'année 2022, la valeur de marché du capital investi par la Fondation Nobel atteignait 5,799 milliards de couronnes", soit environ 490 millions d'euros, écrit la Fondation dans son communiqué dans une forme de justification de cette nouvelle hausse.

Inventeur de la dynamite en 1866 qui l'avait rendu richissime, Alfred Nobel avait fléché la majeure partie de sa fortune vers les prix portant son nom, dans un testament rédigé à Paris en 1895.

À l'époque, la somme léguée était de 31,5 millions de couronnes, soit 1,8 milliard de couronnes actuelles.