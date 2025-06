Deux grands noms du continent, Al Ahly SC (Égypte) et l'USM Alger (Algérie), s'affronteront vendredi soir dans le cadre de la Super Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) au stade King Fahd de la ville de Taif, en Arabie saoudite.

Les deux équipes sont respectivement détentrices de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe des confédérations de la CAF.

Le vainqueur sera couronné Roi du football africain pour la saison 2022-23.

Al Ahly aborde la rencontre en tant que favori, avec 11 participations et un bilan impressionnant de huit victoires et deux défaites, et est jusqu'à présent le club le plus titré dans cette compétition.

Les outsiders

L'USM Alger, pour sa part, fait ses débuts en Super Coupe de la CAF et espère devenir le deuxième club algérien à remporter le titre après l'ES Sétif en 2015.

Ahly a battu le Wydad Athletic Club du Maroc lors du dernier match de la Ligue des champions de la CAF en juin et est réputé pour sa domination et son agressivité. Mais ils ne prennent pas de risques.

"La confrontation sera difficile, car nous rencontrerons un club égyptien expérimenté. Si Dieu le veut, nous serons à la hauteur de la responsabilité qui nous a été confiée et nous ferons honneur à nos supporters et à la nation", déclare le capitaine de l'USM Alger, Zinedine Belaid.

La star d'Al Ahly, Mohamed Hani, affirme que l'équipe ne se présente pas au tournoi avec une mentalité de vainqueur.

Il a déclaré : "Nous n'abordons pas le match en pensant au nombre de fois où l'autre équipe a remporté la Super Coupe ; c'est un match important pour nous, et c'est tout ce sur quoi nous allons nous concentrer. Le coup d'envoi de ce match très attendu être donné à 21 heures, heure locale.