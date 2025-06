"Depuis son retour (à la Juventus en juillet 2022), c'est un homme de 30 ans qui, malheureusement, a connu des pépins physiques et pour qui les choses ne sont pas bien passées. La situation me désole", a déclaré Allegri, à la veille de la 4e journée du Championnat d'Italie.

"Paul, comme j'ai pu déjà le dire, est un joueur différent de tous les autres", a poursuivi l'entraîneur de la Juve qui s'est toutefois gardé de parler spécifiquement de l'affaire de dopage à la testostérone qui vaut à Pogba d'être suspendu.

"Il y a une procédure en cours, je ne peux rien dire de plus (...) Il m'est difficile de dire au moment où je vous parle, ce que (cette affaire) va changer pour l'équipe à plus long terme. On sait simplement qu'il ne jouera pas samedi contre la Lazio et je crois qu'il sera absent aussi contre Sassuolo" le 23 septembre, a-t-il poursuivi.

Pogba a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone le 20 août en marge du match Udinese-Juventus, comptant pour la 1ère journée du Championnat d'Italie, auquel il n'avait pas participé.

Le champion du monde 2018 qui a vécu une saison 2022-2023 cauchemardesque, émaillée de blessures, a depuis demandé une contre-expertise, dont le résultat sera connu le 5 octobre, et non le 20 septembre comme escompté auparavant.