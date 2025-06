Lors de la séance du 15 août 2023, le Parlement kenyan a annoncé qu'il avait reçu une pétition visant à interdire la populaire plateforme de vidéos courtes TikTok. La pétition a été déposée par un particulier, Bob Ndolo, qui aurait fait remarquer que la plateforme avait besoin d'un meilleur encadrement réglementaire.

Dans sa pétition, M. Ndolo, qui dirige une société de conseil numérique, écrit que la plateforme de réseaux sociaux promeut des vices tels que la violence et les contenus sexuels, qui menacent les valeurs culturelles et religieuses du Kenya. Il a demandé l'interdiction immédiate de TikTok, qui compte 14 millions d'utilisateurs dans tout le pays.

Heureusement, le Parlement kenyan a rapidement fait remarquer qu'une interdiction totale était impossible, car elle signifierait que des milliers de créateurs kenyans perdraient leurs moyens de subsistance. Au début de l'année, il a été révélé que le Kenya était le pays qui utilisait le plus TikTok au monde.

C'est la capitale mondiale de TikTok, avec plus de 100 000 créateurs, dont des stars comme Elsa Majimbo et Moya David, qui ont fait leurs débuts sur la plateforme. Si le Kenya n'est pas près d'interdire TikTok, il n'en va pas de même pour un autre pays d'Afrique de l'Est, la Somalie.

Une semaine après que le parlement kenyan a examiné sa pétition, la Somalie a interdit TikTok le 21 août. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des mesures prises contre les plateformes de médias sociaux, notamment Telegram et 1XBET, qui, selon le ministère somalien des communications, sont utilisées par des terroristes et des "groupes immoraux" pour diffuser des informations erronées et des images explicites au public.

Si la Somalie est peut-être le premier pays africain à interdire purement et simplement la plateforme, au moins un autre pays africain, le Sénégal, a suspendu TikTok pour endiguer les troubles publics.

En août, après que le gouvernement sénégalais a dissous son principal parti d'opposition et arrêté son chef, le pays d'Afrique de l'Ouest a suspendu TikTok pour mettre fin aux manifestations violentes et aux messages malveillants.

Il n'y a pas qu'en Afrique que TikTok fait l'objet d'un examen minutieux. D'autres pays, dont l'Inde, ont interdit TikTok ou imposé une forme de restriction à la plateforme pour des raisons plus fortes que la morale : la confidentialité des données.

Les craintes liées aux données

TikTok est interdit en Inde depuis 2020 pour des raisons de sécurité nationale, mais les données personnelles des citoyens indiens qui ont utilisé TikTok restent largement accessibles aux employés de l'entreprise, même trois ans plus tard.

La société ByteDance, dont le siège est à Pékin, est propriétaire de TikTok. Son centre de données, où sont stockées toutes les données des utilisateurs de la plateforme, est également situé en Chine.

Depuis que l'application a commencé à prendre de l'importance en 2019, la confidentialité des données a fait l'objet d'un examen plus approfondi.

Certains gouvernements craignent que les données de leurs citoyens soient accessibles au gouvernement chinois en raison des lois chinoises sur le renseignement national.

Les articles 7 et 10 des lois chinoises sur le renseignement national exigent que toutes les entreprises enregistrées, y compris les plateformes comme TikTok, transmettent toutes les informations nécessaires au gouvernement chinois.

Bien que TikTok ait nié, pas plus tard qu'en mars 2023, les allégations selon lesquelles elle partagerait les données de ses utilisateurs avec le gouvernement chinois, de nombreuses personnes à travers le monde ne sont pas convaincues de la véracité de ces allégations.

En décembre 2022, les États-Unis ont interdit TikTok sur tous les appareils appartenant au gouvernement. Peu après, en février 2023, la Commission européenne a interdit à son personnel d'utiliser TikTok sur leurs téléphones et ordinateurs professionnels. Depuis, plusieurs autres pays, dont le Canada, la France et le Danemark, ont fait de même.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a informé les législateurs du pays que Pékin pouvait utiliser à des fins militaires les données collectées par l'intermédiaire de l'application de médias sociaux TikTok.

En 2022, une fuite de courriels internes à TikTok a révélé que des employés de l'entreprise avaient utilisé l'application pour espionner des journalistes en suivant leurs déplacements physiques par le biais d'adresses IP. De tels incidents suscitent des inquiétudes, même parmi les dirigeants politiques.

L'objectif global de l'utilisation présumée des données par TikTok serait d'assurer la sécurité et d'apporter des avantages politiques et économiques à la Chine.

Des inquiétudes exagérées ?

Même si la sécurité nationale et la confidentialité des données sont au premier plan des restrictions imposées à TikTok, certains pensent que la menace que représente TikTok est exagérée.

"Ce sont des préoccupations légitimes, exagérées mais légitimes. TikTok recueille autant de données que n'importe quelle plateforme de médias sociaux. Pourtant, je n'ai rien entendu de concret à ce stade", a déclaré Clifford Lampe, professeur d'information et doyen associé pour les affaires académiques à l'école d'information de l'université du Michigan.

Face à la surveillance et à l'interdiction croissantes, TikTok se concentre désormais sur les utilisateurs africains, dont le marché social est en plein essor.

Bien que la plateforme ait mis en avant l'Afrique comme un marché de croissance clé avec au moins 35 millions d'utilisateurs, elle n'a pas encore beaucoup investi dans le marché africain. Les créateurs africains ne peuvent gagner de l'argent sur TikTok que par le biais du marketing d'influence.

La plateforme ne rémunère pas les créateurs africains pour leur contenu comme c'est le cas dans d'autres régions. Le 24 août, le jour même de l'entrée en vigueur de l'interdiction de TikTok en Somalie, la plateforme a annoncé qu'elle ouvrirait un bureau au Kenya, son premier sur le continent.

Après une réunion avec le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, au sujet de la pétition visant à interdire la plateforme, le président kenyan William Ruto a annoncé que M. Chew avait accepté d'ouvrir un bureau au Kenya et d'employer davantage de Kényans dans son équipe de modération des contenus.

L'entreprise de médias sociaux a nié à plusieurs reprises tout manquement aux règles relatives à ses activités dans le monde entier.

En mars 2023, le PDG de TikTok, Shou Zi Chou, s'est présenté devant le Congrès américain pour expliquer comment TikTok utilise ses données, niant une fois de plus que la Chine ait accédé ou puisse accéder aux données des utilisateurs de TikTok. Les préoccupations en matière de sécurité existent, mais les preuves ne sont pas là ; tout cela reste hypothétique.

TikTok est peut-être au premier plan de la surveillance des médias sociaux. Néanmoins, d'autres entreprises de médias sociaux, dont Meta, Twitter et Telegram, sont confrontées à une surveillance similaire.

En Afrique, cependant, les gouvernements doivent encore se préoccuper davantage de la sécurité nationale que de la défense des valeurs morales de leurs communautés respectives.

L'auteur, Timi Odueso, est rédacteur en chef de la plateforme d'information TechCabal.

Note : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.