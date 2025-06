Par Mazhun Idris

Alors que l'année 2023 suit son chemin indéterminé, fait de chocs, de surprises et d'une lueur d'espoir occasionnelle, la démocratie semble avoir été retardée dans son voyage dans certaines parties de l'Afrique.

Une série de coups d'État, dont deux cette année, semble avoir reconfiguré le destin de la démocratie avec un nombre croissant de juntes militaires.

En seulement trois ans, des gouvernements démocratiquement élus ont été renversés en série ,au Mali (2020 et 2021), au Tchad et en Guinée (2021), au Burkina Faso (2022), et au Niger et au Gabon (2023). Plusieurs tentatives de coup d'État ont également été signalées dans d'autres pays.

Au-delà des machinations des putschistes, et sous le vernis de gains démocratiques marginaux, l'Afrique semble crouler sous le poids d'institutions faibles, de processus médiocres et d'autres défis de développement, qui se manifestent tous par des élections problématiques et des économies fragiles.

Dans certaines régions africaines, la démocratie en tant que modèle est en train de s'effilocher à plus d'un titre. L'idée d'organiser des élections périodiques dans le cadre d'une démocratie est de maintenir la souveraineté du peuple et de lui offrir la possibilité de changer occasionnellement de dirigeants.

Certains analystes affirment que des principes sacro-saints tels que l'établissement de l'État de droit, la transparence et la responsabilité en matière de gouvernance ne sont toujours pas réellement ancrés dans certaines démocraties africaines.

Joseph Ochogwu, professeur de relations internationales et d'études stratégiques et directeur général de l'Institut nigérian pour la paix et la résolution des conflits, estime que la démocratie est réduite à un simulacre en raison de l'abus inconsidéré du processus électoral.

"Ce qui se passe dans certains pays africains au nom d'élections démocratiques est loin d'une véritable démocratie constitutionnelle, d'une compétition libre et équitable, d'une représentation crédible et de l'État de droit", déclare-t-il à TRT Afrika.

Malgré le coût considérable des élections en Afrique, qui incite parfois certains gouvernements à suspendre le scrutin en invoquant une pénurie de fonds, certains critiques commencent à s'interroger sur la raison d'être du type de démocratie pratiqué en Afrique.

L'équation économique

Les experts considèrent comme un paradoxe effrayant le fait qu'une partie des masses au Niger, au Gabon ou au Mali semble se réjouir de la chute de dirigeants élus, les considérant avec crédulité comme des boucs émissaires.

La seule explication raisonnable est que les habitants de ces pays ont été confrontés à des décennies de dures réalités socio-économiques dans le cadre du système démocratique qui est censé garantir leur bien-être économique.

Le professeur Hudu Ayuba Abdullahi, du département de sciences politiques de l'université Ahmadu Bello de Zaria, au Nigeria, a une explication simple. "Les personnes aveuglées par la souffrance célèbrent ce qui semble être la fin d'une souffrance, même si elles ne comprennent pas qu'il s'agit du début d'une autre", explique-t-il.

"Pourquoi les citoyens célèbrent-ils les coups d'État ou la chute des dirigeants élus dans de nombreux pays africains ? Les gens en ont assez des difficultés économiques incessantes alors qu'ils voient les dirigeants politiques élus vivre dans le luxe et conduire des voitures de luxe" s'interroge-t-il.

La plupart des analystes s'accordent à dire que pour faire progresser la démocratie en Afrique, il faut d'abord prendre conscience des inégalités économiques, de la répartition inégale des ressources et de la mainmise de l'élite sur l'appareil d'État, qui sapent inévitablement les garde-fous constitutionnels de l'État de droit et de la justice électorale.

De nombreux défis politiques africains ont des fondements économiques tels que le contrôle des ressources naturelles et le fédéralisme fiscal, qui sont tous liés à l'équité au-delà de la dispersion du pouvoir politique.

Les groupes armés commencent souvent par des croisades visant à obtenir une part équitable des ressources économiques pour leurs entités géographiques.

Les limites des juntes

Les conditions économiques des pays africains ont beaucoup à voir avec les déficiences structurelles.

Mais les gouvernements successifs, même lorsqu'ils sont formés par l'opposition, ont tendance à centraliser la gouvernance afin de reconfigurer une nouvelle pyramide du pouvoir, selon les experts.

Tous les États-nations du monde s'efforcent d'assurer le bien-être économique de leur population.

Les masses ne voient pas d'amélioration dans leur vie, mais plutôt du chômage et de l'inflation, elles ne peuvent blâmer personne d'autre que les dirigeants politiques.Si la réalité des difficultés économiques est à l'origine de l'érosion de la démocratie en Afrique, il est possible que l'on ne puisse pas faire confiance aux juntes militaires qui sont considérées comme des sauveurs pour apporter des changements significatifs, avertissent les analystes.

"Malheureusement, les militaires ne peuvent pas apporter de changement parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Au Mali, par exemple, au lieu de combattre et de défendre l'État, l'armée semble désormais confrontée aux défis de la gouvernance", explique le Dr Ochogwu à TRT Afrika.

Le professeur Abdullahi partage le même point de vue, tempéré par le fait que le courant semble aller dans le sens contraire."La junte militaire ne peut pas résoudre un problème économique, car cela dépasse son domaine d'expertise. Pourtant, il n'y a aucun moyen de faire comprendre ce fait à la population", déplore-t-il.