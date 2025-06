Le chef de la Mission de soutien des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a déclaré que la Libye n'est pas en mesure de faire face aux répercussions de l'ouragan Daniel, toute seule.

"L'ampleur des pertes et des dégâts causés par l'ouragan dépasse ce que nous pouvons imaginer, et la Libye ne peut pas faire face à cette crise toute seule", selon un communiqué de la mission de l'ONU publié jeudi sur sa page Facebook officielle.

Et Bathily d'ajouter : "Le peuple libyen donne le plus grand exemple d'unité, de compassion et de fermeté face à cette tragédie dévastatrice".

Abdoulaye Bathily a, par ailleurs, salué les efforts de l'ONU pour avoir "apporté des secours aux personnes touchées par le sinistre et mis en œuvre des mesures préventives pour éviter la propagation des maladies et la transmission des infections".

Dans ce contexte, le responsable onusien a remercié "tous les pays qui ont envoyé des équipes de secours, du matériel et de l'aide pour soutenir la Libye dans cette période difficile".

Mardi, les Nations Unies ont déclaré qu'elles travaillaient avec des partenaires locaux et internationaux pour mobiliser des ressources et fournir l'assistance nécessaire aux personnes touchées par les inondations, qui ont coûté la vie à des milliers de personnes, selon un communiqué de Stéphane Dujarric, porte-parole d'António Guterres, Secrétaire général de l'ONU.

Dans ce sens, un appel aux fonds estimés à 71 millions de dollars a été lancé hier vendredi par les Nations Unies.

Dimanche, l'ouragan Daniel a balayé plusieurs régions de l'est de la Libye, notamment les villes de Derna, Benghazi, Al-Bayda, Al-Marj et Sousse, faisant plus de 6 000 morts et des milliers de disparus, selon le sous-secrétaire du ministère de la Santé au sein du gouvernement d'union nationale, Saad al-Din Abdel-Wakil.