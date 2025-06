Par Umar Yunus

Dans une scène souvent évoquée de la comédie romantique hollywoodienne "You've Got Mail", le personnage de l'actrice Meg Ryan, Kathleen Kelly, propriétaire d'une librairie, s'exprime ainsi sur la lecture : "lorsque vous lisez un livre dans votre enfance, il devient une partie de votre identité d'une manière qu'aucune autre lecture dans toute votre vie ne le fait".

La lecture se transforme en culture lorsque l'acte de loisir consistant à parcourir des pages remplies de mots assemblés sous forme de phrases destinées à éduquer, divertir et enrichir (pas nécessairement dans cet ordre), est célébré au sein des familles, des institutions et des sociétés.

L'habitude, une fois prise, incite les gens à lire beaucoup, de manière adéquate et indépendante. La culture se développe et, avec elle, les capacités et la compréhension de l'esprit humain.

Kelly, le personnage culte d'intello inspiré de la pièce hongroise de 1937 de Miklós László, Parfumerie, aurait été triste de constater que diverses études ont montré que la lecture en tant que culture était en déclin dans le monde entier ces dernières années.

La faute en revient aux suspects habituels : distractions numériques, diminution de la capacité d'attention, instabilité socio-économique, pauvreté et corruption, entre autres.

L'écriture sur le mur

Le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, est classé parmi les pays en bas de l'échelle mondiale en ce qui concerne la culture de la lecture, selon le World Culture Score Index.

Les statistiques de la Commission nationale pour l'alphabétisation de masse, l'éducation des adultes et l'éducation non formelle montrent que 38 % des Nigérians ne savent pas lire. Quatre élèves du primaire sur dix ne savent pas lire pour comprendre.

Cette tendance gagne du terrain, les efforts du gouvernement pour l'inverser s'étant révélés inefficaces en raison de la corruption et des goulots d'étranglement bureaucratiques.

Le point positif est que certaines communautés et certains individus ont pris l'initiative d'inverser la tendance en adoptant diverses approches. Le village de Jenta à Jos, capitale de l'État du Plateau au centre-nord du Nigeria, en est un exemple.

Préoccupée par le faible taux d'alphabétisation, l'aile jeunesse de la communauté a mis en place l'initiative Jenta Read qui offre des services éducatifs et bibliothécaires gratuits dans le but d'inculquer l'habitude de la lecture à ses membres, principalement aux enfants.

Christopher Manga, l'un des instigateurs du projet, explique à TRT Afrika que cette initiative d'alphabétisation de masse n'est pas arrivée trop tôt.

Beaucoup de persuasion

"L'idée nous est venue lorsque nous avons remarqué la rapidité avec laquelle nos concitoyens, en particulier les jeunes, s'engagent dans des pratiques sociales néfastes. Nous nous sommes rendus compte que la majorité d'entre eux avaient abandonné l'école ou n'étaient jamais allés à l'école", explique-t-il

"Nous avons décidé de trouver un moyen de leur offrir une éducation gratuite afin de ne pas leur donner d'excuses. Cela a été un énorme défi au début, car seuls quelques-uns d'entre eux ont accepté notre offre. Mais après une longue période de persuasion, nous les avons convaincus de se joindre à nous" poursuit-il.