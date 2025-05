Les ministres de la Culture de la Confédération des États du Sahel (AES) ont validé, vendredi à Bamako, l'hymne de la dite confédération après trois jours de rencontre avec 15 experts de l'espace.

S'exprimant sur le choix de cet hymne, le colonel-major Abdourahamane Amadou, ministre nigérien des Transports et de l’Aviation civile, représentant le ministre nigérien de la Culture, a déclaré lors de la clôture « notre hymne incarne nos espoirs, nos rêves et notre détermination à bâtir des sociétés plus justes, plus inclusives et prospères », affirmant que « chaque mot évoqué évoque nos valeurs essentielles, que sont la liberté, la paix et le respect ».

« Que cet hymne soit un véritable point de ralliement pour nos nations, incitant chacun de nous à s'améliorer, à agir et à agir au service du bien commun. » « Ensemble donc, chantons cet hymne avec fierté et détermination en célébrant non seulement la victoire du peuple, mais aussi la victoire de l'AES », a ajouté le ministre nigérien.

L'adoption de cet hymne fait suite à celle du logo et du drapeau. Les ministres de la Confédération des États du Sahel (AES), réunis à Bamako en février 2025 avaient procédé au lancement officiel du drapeau de la Confédération AES regroupant le Mali, le Burkina et le Niger, après sa validation par les chefs d’État des pays membres.

L'hymne de la Confédération des États du Sahel sera présenté bientôt au président en exercice de la confédération, le général d'armée Assimi Goïta.

L'Alliance des États du Sahel a été créée le 16 septembre 2023, suite à la menace brandie par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de recourir à une intervention militaire pour rétablir le président nigérien déchu, Mohamad Bazoum.

Ouagadougou, Bamako et Niamey avaient annoncé en janvier leur départ de la CEDEAO, une organisation qu’ils jugent ‘’instrumentalisée’' par la France, ex-puissance coloniale avec laquelle ils ont multiplié les actes de rupture.

L’AES couvre l’espace géographique du Liptako-Gourma, une région historique transfrontalière de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, partagée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.