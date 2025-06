Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a appelé les États membres et la Communauté internationale à accélérer d'urgence les efforts d'aide humanitaire en faveur des victimes des inondations en Libye.

Dans un communiqué diffusé samedi, Moussa Faki Mahamat a rappelé que les inondations en Libye ont fait plus de 11 300 morts et provoqué le déplacement de plus de 40 000 personnes.

Il a souligné que les équipes affiliées à l'UA ont activé le mécanisme de gestion des urgences et qu'une nouvelle équipe d'experts issus de différentes unités telles que l'agriculture, l'aide humanitaire, l'économie et la santé sera envoyée en Libye.

Le président de la Commission de l'UA a appelé les États membres et la communauté internationale à renforcer d'urgence leur soutien au peuple et au gouvernement libyens afin de répondre aux besoins humanitaires croissants.

Le 10 septembre, l'ouragan "Daniel" a balayé plusieurs régions de l'est de la Libye, notamment les villes de Derna, Benghazi, Al-Beïda, Al-Marj et Sousse, provoquant de grands dégâts et faisant des milliers de morts, de blessés et de disparus, en l'absence d'un suivi officiel précis des chiffres.