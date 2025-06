Par Lynne Wachira

La solitude d'un coureur de fond n'est pas un cliché de plus. Pas plus que la douloureuse ironie de voir le labeur d'une vie se mesurer en heures, minutes, secondes et millisecondes dépourvues d'émotion.

Voici la première chose que dit la bio d'Eliud Kipchoge sur X : 1:59.40. C'est l'histoire en chiffres froids. C'est la première fois qu'un être humain court un marathon en moins de deux heures - un exploit qu'il a réalisé à Vienne en octobre 2019, bien qu'il n'ait pas été officiellement reconnu comme record du monde pour des raisons techniques.

Vous passez à la statistique suivante : 2:01:09. C'est le record du monde officiel du marathon, réalisé par le même homme à Berlin en septembre 2022.

Kipchoge, Kényan d'origine et trésor mondial de l'athlétisme, repousse les limites de l'effort humain depuis 20 ans. Et il n'a pas fini.

"J'ai encore un autre record du monde dans les jambes", déclare-t-il à TRT Afrika, alors qu'il se prépare à une nouvelle tentative de conquête de la gloire qui est déjà la sienne.

Le dur labeur

C'est un lundi matin et Kipchoge se prépare à retourner au camp où il s'entraîne six jours par semaine.

"J'ai consacré ma vie à ce sport et je mets constamment mon corps en jeu", explique-t-il. Le dernier jour du mois d'août est un jour spécial pour le double champion olympique, qui est devenu un champion du monde à l'adolescence lorsqu'il a remporté le 5 000 m aux championnats du monde d'athlétisme de 2003.

"J'ai appris que l'autodiscipline est essentielle", déclare Kipchoge, résumant deux décennies au sommet de son art.

"Je ne suis rien sans elle, car elle m'a donné le pouvoir de savoir que je dois sacrifier une chose pour en atteindre une autre. Mais ce n'est que la première leçon de vie du champion il en a 19 autres à donner pour chaque année de sa glorieuse carrière.

Une double naissance

Comme tous les grands champions, Kipchoge a érigé en art la prise de décisions fermes - dans la vie, à l'entraînement, en compétition, et dans ses moments de triomphe et d'échec.

"J'ai l'habitude d'être ferme dans chacune de mes décisions et de m'y tenir", dit-il. Selon Kipchoge, il existe deux dates importantes dans la vie de chaque individu.

"Le jour de votre naissance et celui où vous devenez pleinement conscient de votre objectif déterminent où vous finirez. J'ai choisi d'inspirer les gens en repoussant les limites".

La capacité à se fixer un objectif et à travailler pour l'atteindre sans se laisser distraire est également le point fort de Kipchoge. "La concentration est essentielle - je crois qu'il faut poursuivre un lapin à la fois", explique-t-il.

Tout au long de son parcours, le champion a également appris l'importance de dire non sans regret à toute personne ou tout objet qui ne correspond pas à ce qu'il cherche à atteindre à un moment donné. Je suis très à l'aise avec mon "non", et je ne passe pas de nuits blanches quand il n'est pas bien reçu", dit-il.

Choisir ses collaborateurs

Pour un athlète de haut niveau, l'entourage est aussi important pour la performance que la préparation physique et mentale.

"Si vous vous couchez avec les chiens, vous vous réveillerez avec des puces, mais la compagnie d'un aigle vous propulsera vers le ciel de toute sa force", déclare-t-il. Aux athlètes en herbe, il conseille de prendre les défis à bras-le-corps.

"Il y a deux sortes de personnes : celles qui fuient les problèmes et celles qui trouvent des solutions. Je choisis de trouver des solutions", déclare-t-il. Le grand Kenyan parle aussi des petites choses qui comptent, comme faire son lit.

"C'est un moyen puissant de prendre en charge ma journée et tout le reste. Cela me prépare pour la journée", explique-t-il à TRT Afrika. Kipchoge reconnaît également que c'est grâce à son mentor de toujours qu'il est devenu ce qu'il est.

"Il faut avoir un mentor. Mon entraîneur, Patrick Sang, est mon mentor depuis que j'ai commencé l'athlétisme. Je ne serais rien sans ses enseignements", déclare-t-il.

L'esprit plutôt que la matière

L'un des principes directeurs de la vie de Kipchoge est de respecter tout le monde, ce qui l'a aidé à surmonter succès et échecs.

"J'ai appris qu'il est essentiel de respecter tout le monde, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la vie", explique-t-il. Il parle également avec éloquence de la nécessité de miser gros.

"Je peux vous assurer que je continuerai à prendre de nombreux risques dans la vie, car c'est le seul moyen de m'élever", fait-il savoir.

Échec et espoir

Que serait la vie d'un athlète sans les leçons de l'échec ? "Apprenez à accepter et à définir l'échec. Je n'ai pas peur d'échouer. Le sport est un mouvement ; vous devez continuer à bouger", conseille Kipchoge.

De la braise de l'échec jaillit l'espoir. "Cela signifie que je crois toujours que quelque chose de bon va se produire. L'espoir donne un but à l'existence humaine", déclare-t-il. Relever les défis dans les moments difficiles est également un commandement que Kipchoge prêche et met en pratique.

"Je n'ai pas pu participer aux Jeux olympiques de Londres en 2012, une dure réalité qui m'a conduit à la deuxième phase de ma carrière. J'ai franchi le pas, littéralement, et c'est dans le marathon que j'ai trouvé un énorme succès et une raison d'être", explique-t-il.

Le passé comme force motrice

Kipchoge pense que les circonstances de son enfance ont défini son évolution en tant qu'athlète et en tant que personne.

"J'avais l'impression de ne pas être accepté par la société en tant qu'enfant orphelin de père. Le moment où j'ai accepté qui j'étais vraiment a changé ma vie pour toujours", explique-t-il. Mais la star kenyane n'est pas rancunière.

"Il faut toujours voir le bon côté de chaque situation", conseille-t-il. Et que se passe-t-il lorsque rien ne marche ? "N'abandonnez jamais", conseille Kipchoge. "Je n'ai plus jamais remporté de titre mondial depuis ma première médaille d'or olympique en 2003, mais je me réjouis aujourd'hui d'être le marathonien le plus rapide de tous les temps.

M. Kipchoge invite chacun à tirer parti du pouvoir de la technologie et de la science. "La technologie est censée améliorer notre vie", déclare-t-il. Le champion du monde réserve le meilleur conseil pour la fin.

"La famille, c'est tout. C'est la leçon la plus importante que j'ai tirée de mes 20 dernières années de course à pied. Ma famille est ma clé de contact", dit-il.

Pour la petite histoire, l'interview de Kipchoge par TRT Afrika était prévue pour 30 minutes. Il l'a bouclée en 29:27 !