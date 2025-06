L’armée burkinabè a mené, ce samedi, des frappes dans les régions de l’est et du Centre-est tuant une cinquantaine de terroristes, a appris l’AIB.

Samedi, une quarantaine de terroristes ont été repérés par le système de surveillance de l'armée burkinabè en train de se diriger vers Foutouri dans la région de l'est.

Prenant les devants, les vecteurs aériens ont effectué, avec succès, des tirs sur ces ennemis qui projetaient d’attaquer les paisibles populations.

Au même moment, les moyens aériens ont continué à effectuer les travaux initiés il y a quelques jours à Sogodin dans le centre-nord.

Ils ont découvert une dizaine de terroristes, bien camouflés sous un arbre à Korko.

Les frappes qui ont suivi, ont décimé les criminels pendant que les opérations se poursuivent.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes qui s'intensifient.

Les violences ont fait depuis huit ans plus de 10 000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

Le pays est dirigé depuis fin septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État, le deuxième en huit mois, et qui a affiché sa détermination à combattre les djihadistes malgré la multiplication des attaques.