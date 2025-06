Le ministère taïwanais de la Défense a qualifié le nombre d'avions de guerre détectés en 24 heures autour de l'île de "record récent", tandis que Pékin s'est abstenu jusqu'à présent de tout commentaire officiel sur les sorties.

"Entre le 17 et le 18 septembre au matin, le ministère de la Défense nationale a détecté un total de 103 avions chinois, ce qui constitue un record récent et pose de graves problèmes de sécurité de part et d'autre du détroit de Taïwan et dans la région", a déclaré le ministère taïwanais dans un communiqué.

Le harcèlement militaire continu de Pékin peut facilement conduire à une forte escalade des tensions et aggraver la sécurité régionale", a déclaré le ministère, qui a appelé la Chine à "cesser immédiatement ces actions unilatérales destructrices".

Sur le nombre total d'avions de guerre détectés, 40 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taiwan qui sépare l'île de Chin a, et sont entrés dans sa zone d'identification de défense aérienne (ADIZ) sud-ouest et sud-est, selon le communiqué.

La semaine dernière, Taipei a également signalé une augmentation du nombre d'incursions d'avions et de navires chinois. Cette augmentation est intervenue alors que Pékin a déclaré que ses troupes étaient en "alerte maximale" après que deux navires appartenant aux États-Unis et au Canada ont traversé le détroit de Taïwan.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que 68 avions et 10 navires chinois avaient été détectés autour de l'île entre mercredi matin et jeudi dernier en matinée.

Certains de ces avions et navires de guerre se dirigeaient vers une zone non précisée du Pacifique occidental pour "mener un entraînement maritime et aérien conjoint" avec le porte-avions chinois Shandong, a indiqué le ministère.

Le Shandong, l'un des deux porte-avions opérationnels de la flotte chinoise, a été détecté la semaine dernière à environ 110 kilomètres au sud-est de Taïwan, alors qu'il se dirigeait vers le Pacifique occidental, selon les autorités de Taipei.

Le ministère japonais de la Défense a également déclaré la semaine dernière que sa marine avait détecté six navires, dont des frégates, des destroyers, un navire de soutien rapide au combat et le Shandong, naviguant dans des eaux situées à quelque 650 kilomètres au sud de l'île de Miyakojima, à l'est de Taïwan.