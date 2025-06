Ismaïla Sarr - Olympique de Marseille

Ismaïla Sarr, formé à l'AS Génération Foot au Sénégal, a commencé sa carrière en 2016 avec le FC Metz. Après une première saison prometteuse, l'attaquant sénégalais a rejoint le Stade Rennais FC à l'été 2017. Au cours de deux saisons, il a participé à 77 matchs, marqué 18 buts et délivré 16 passes décisives. En 2019, il a contribué à la victoire de son équipe en Coupe de France.

La même année, Ismaïla Sarr a décidé de s'installer à Watford, dans la banlieue nord-ouest de Londres. Sous les couleurs des Hornets, il a inscrit 34 buts et réalisé 24 passes décisives en 131 matchs disputés. Transféré à Marseille contre 13 millions d’euros cet été, Ismaïla Sarr s’est très vite acclimaté à la cité phocéenne. Auteur de quatre rencontres en Ligue 1 avec le maillot de l’OM, le lion de la Teranga a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

Natif de Saint-Louis, Ismaïla Sarr, âgé de seulement 25 ans, peut également se vanter de 54 sélections avec l'équipe nationale du Sénégal. Avec son pays, il a atteint le sommet en remportant la Coupe d'Afrique des Nations en 2022.

Abakar Sylla - RC Strasbourg

Le jeune défenseur international ivoirien Abakar Sylla, âgé de 20 ans, a signé un contrat de 5 ans avec le Racing Club de Strasbourg Alsace cet été contre une indemnité de transfert à hauteur 20 millions d’euros.

Né le jour de Noël en 2002, il a été formé à la Société Omnisports de l'Armée, un club basé dans la capitale Yamoussoukro. En été 2021, Sylla a choisi de partir en Belgique pour rejoindre l'Académie du FC Bruges.

Ses performances exceptionnelles au sein de l'équipe réserve lui ont rapidement ouvert les portes de l'équipe première. Il a fait ses débuts en première division lors de la dernière journée de la saison 2021-2022, lors de laquelle le FC Bruges a été couronné champion.

Défenseur central rapide et athlétique mesurant 1,88 mètre, Sylla se distingue par son leadership naturel malgré son jeune âge. Il est gaucher, possède un excellent jeu de relance, et est solide dans les duels. Il a ensuite confirmé son talent parmi l'élite, disputant un total de 27 matchs la saison dernière, dont 6 en Ligue des Champions, où il a même inscrit un but. En septembre 2022, il a été appelé en équipe nationale A de Côte d'Ivoire et compte désormais 5 sélections avec les "Éléphants".

Iliman Ndiaye - Olympique de Marseille

Âgé de 23 ans, Iliman Ndiaye rejoint la cité phocéenne pour un montant avoisinant les 17 millions d'euros. Il a débuté son parcours footballistique dans les catégories jeunes de l'OM en 2011-2012, mais c'est à Boreham Wood, situé au nord de Londres, qu'il a achevé sa formation avant de rejoindre Sheffield United en 2019.

Pendant son séjour chez les Blades, le dynamique joueur sénégalais a disputé 88 matchs au cours desquels il a marqué 22 buts et délivré 14 passes décisives, que ce soit en Championship ou en Coupe. La saison précédente, il a terminé meilleur buteur, avec 14 réalisations, et meilleur passeur, avec 10 offrandes délivrées, pour Sheffield United. Ces performances exceptionnelles lui ont valu d'être élu meilleur joueur de la saison par les supporters des Red & White Wizards, en plus de se voir figurer dans l'équipe type de Championship.

À seulement 23 ans, Iliman Ndiaye a déjà accumulé 7 sélections avec l'équipe nationale sénégalaise. Il a eu l'opportunité de représenter son pays lors de la Coupe du Monde 2022, qui s'est déroulée au Qatar.

Ernest Nuamah - Olympique Lyonnais

Né à Kumasi au Ghana en octobre 2003 et formé à la prestigieuse académie de football ghanéenne "Right to Dream", le jeune attaquant, mesurant 1m78, se distingue par sa polyvalence et sa capacité d'évoluer à tous les postes offensifs.

En janvier 2022, il a rejoint le club de première division danoise, Nordsjaelland, et a rapidement fait ses débuts avec l'équipe professionnelle. Il a marqué son premier but dès sa première apparition officielle. La saison précédente a été une période de consécration pour Ernest Nuamah, ayant remporté deux distinctions individuelles majeures : celle de meilleur joueur de la saison et celle de meilleur buteur du championnat danois, avec inscrit 12 buts en 30 matches, en plus de 4 passes décisives.

Il est arrivé en prêt à l'OL, avec une option d'achat proche de 25 millions d’euros.

Wilfried Singo - AS Monaco

Formé en Côte-d’Ivoire au sein de l'AS Denguélé, Wilfried Singo a rejoint le Torino Football Club en hiver 2019. Ses débuts se sont faits au sein de l'équipe des moins de 19 ans, la "Torino Primavera", avec laquelle il a participé à 31 matchs, marquant 3 buts et délivrant 3 passes décisives.

Sa progression constante lui a permis de rejoindre l'équipe professionnelle à la fin de la saison. A ses débuts en professionnel le 1er août 2019, lors du deuxième tour de qualification pour l'Europa League, le Torino a signé une victoire de 4-1 contre le club hongrois Debreceni Vasutas Sport Club. Durant la saison 2020-2021, ce défenseur d'1m90 s'est imposé au sein du Torino FC, prenant part à 28 matchs, marquant 1 but et réalisant 3 passes décisives.

Bien qu'étant formé en tant que défenseur central, il a également montré sa polyvalence en jouant en tant que latéral droit. Son temps de jeu n'a cessé d'augmenter au cours des deux saisons suivantes (2021-2022 et 2022-2023), et il a contribué au succès continu du Toro, qui s'est classé 10e de la Série A à la fin de ces deux années.

Singo est un défenseur qui combine à la fois la puissance physique et la technicité, et il possède un excellent sens de l'anticipation. Au total, il a disputé 109 matchs, dont 98 en Serie A, marquant 7 buts et délivrant 10 passes décisives avec le Torino FC.

Ses performances en Serie A ont attiré l'attention en Côte d'Ivoire, et après avoir évolué avec la sélection U20, Wilfried Singo a eu l'occasion de représenter son pays aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, où il a été titulaire lors de 4 matchs. Durant la compétition, il a contribué aux bons résultats de la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne et le Brésil, les aidant à atteindre les quarts de finale.

Le sélectionneur Patrice Beaumelle l'a titularisé pour la première fois avec l'équipe nationale A le 5 juin 2021 lors de la victoire 2-1 contre le Burkina Faso. Depuis lors, Wilfried a disputé 6 autres matchs avec les "Éléphants", avec un bilan de 5 victoires et 1 nul.