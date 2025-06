Par Bonisile Makhubu

Lorsque nous parlons de suicide, tout le monde est une entité importante : les individus, les membres de la famille, les amis, les collègues de travail, les membres de la communauté, les éducateurs, les chefs religieux ainsi que les politiciens.

Le suicide se produit tous les jours et les problèmes liés au suicide doivent être abordés quotidiennement.

L’étape la plus importante est que « cela commence par vous ». Les individus doivent d’abord se rendre compte qu’ils ont besoin d’aide et prendre les mesures nécessaires.

La Journée de prévention du suicide n'est qu'une journée au cours de laquelle nous maximisons l'éducation sur les questions de suicide, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une tentative.

Il est louable qu’au cours de la commémoration de cette année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait doté tout le monde d’outils pour aider à la lutte contre le suicide, qui ne sont là que pour compléter les efforts déployés par les individus confrontés à des défis de désespoir.

Les ressources de prévention du suicide nouvellement conçues sont cruciales pour les pays d'Afrique où le taux de cas de suicide est encore supérieur à la moyenne mondiale de neuf personnes pour 100, 000 par an.

Certains pays ont criminalisé le suicide ou la tentative de le commettre.

Cela rend la lutte contre le suicide encore plus difficile et place le continent loin d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, visant à réduire le taux de suicide mondial d'un tiers d'ici 2030.

Parmi ces pays se trouve Eswatini, un royaume d'Afrique australe, dont 1,2 million d'habitants sont menacés de suicide pour diverses raisons, notamment leurs antécédents personnels, leur santé mentale, leurs habitudes de vie, leur situation professionnelle et leurs relations.

La jeunesse

Ce pays se classe parmi les 10 pays ayant le plus grand nombre de suicides.

Dans son rapport, la Banque mondiale déclare qu'Eswatini est le deuxième pays après le Lesotho. Les deux pays ont respectivement un taux de mortalité par suicide de 72,4 et 29,4 pour 100 000 habitants. La question à un million de dollars est pourquoi ?

Eswatini est un pays qui est généralement en retard dans le traitement des problèmes de santé mentale en formulant et en mettant en œuvre une législation.

Alors que dans la plupart des pays, le suicide est traité en sachant qu'il cache parfois des problèmes mentaux, en Eswatini, les victimes de suicide et les survivants d'une tentative de suicide sont considérés comme des criminels plutôt que comme des personnes ayant besoin d'aide.

De nombreux étudiants ne demandent souvent pas d’aide lorsqu’ils font face à des difficultés financières au collège ou à l’université. Au lieu de cela, ils recourent au suicide.

Récemment, la directrice d'une ONG, Swatini Action Against Abuse, SWAGAA, Nonhlanhla Dlamini, a souligné que les médias sociaux ont établi des normes de vie très élevées pour les jeunes. Avec son pouvoir d'influence, il semble pousser la plupart des jeunes à l'utiliser comme référence pour leur niveau de vie.

La violence sexuelle est également considérée comme l'un des principaux facteurs de suicide, en particulier chez les jeunes femmes qui, souvent, ne signalent pas les cas d'abus à leur encontre en raison de la stigmatisation.

Une enquête sur la violence contre les enfants et les jeunes (VACS) menée en 2022 indique que des mesures sont rarement prises lorsque des cas de violence sexuelle sont signalés.

La promesse la plus douce de l’OMS est que la note d’orientation « expose également comment la décriminalisation sauve des vies en réduisant la stigmatisation et la honte associées au suicide et en promouvant un environnement dans lequel les gens se sentent capables de demander de l’aide ; permettre une meilleure collecte de données sur le suicide et les tentatives de suicide, qui peuvent mieux éclairer les interventions appropriées ; et en augmentant les opportunités de sensibilisation et de plaidoyer autour de la prévention du suicide.

Rôle des médias

Le pays et l’ensemble du continent africain peuvent tirer parti de ces outils pour faire face à ses goulots d’étranglement, dont l’un est la loi sur l’homicide de 1959, article 4 pour Eswatini, qui qualifie le suicide de crime.

L’argument est qu’il s’agit d’un acte criminel inapplicable parce que le suspect serait déjà mort, mais la police insiste sur le fait que les lois sont là pour être appliquées.

De nombreuses personnes qui finissent par se suicider ont déjà tenté de le faire une ou plusieurs fois auparavant, disent les experts.

Nathalie Drew Bold, responsable technique de l’OMS, estime que la criminalisation du suicide ne fait qu’exacerber la détresse des gens.

Il suggère que les gouvernements devraient prendre une mesure cruciale pour décriminaliser le suicide ou les tentatives de suicide afin de les prévenir.

Les médias, avec leur pouvoir de responsabiliser, d'éduquer, d'informer et de transmettre des informations, devraient assumer leur rôle pour éclairer les gens sur la nécessité de s'exprimer s'ils ont des problèmes.

Cela veut dire trouver quelqu'un à qui parler, amener les proches et les membres de la famille à prendre au sérieux les menaces de suicide et les pensées suicidaires.

« Les professionnels des médias peuvent contribuer à minimiser les comportements d'imitation grâce à des reportages précis, appropriés et empathiques sur le suicide, et encourager les gens à rechercher une aide vitale », a déclaré le Dr Alexandra Fleischmann, scientifique à l'OMS.

L'auteur, Bonisile Makhubu, est un journaliste basé à Eswatini.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.