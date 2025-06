Tuerie de l'armée en RDC: après 15 jours de procès, questions et tension

Qui a donné l'ordre? A quel moment et pourquoi l'armée a-t-elle tiré sur des civils? Après deux semaines d'un procès agité, les questions demeurent sur la mort de plus de 50 personnes le 30 août à Goma, dans l'est de la RD Congo.