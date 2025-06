Les Nations unies ont déclaré que les pays pourraient envisager des réparations financières parmi les mesures visant à compenser l'esclavage des personnes d'ascendance africaine, bien que les réclamations juridiques soient compliquées par le temps écoulé et la difficulté d'identifier les auteurs et les victimes.

Un rapport du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, indique qu'aucun pays n'a pris en compte le passé de manière exhaustive et n'a traité l'héritage contemporain du déplacement violent d'environ 25 à 30 millions de personnes d'Afrique sur une période de plus de 400 ans.

"En vertu du droit international des droits de l'homme, l'indemnisation de tout dommage économiquement évaluable, appropriée et proportionnelle à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, peut également constituer une forme de réparation", indique le rapport publié mardi.

"Dans le contexte des injustices historiques et des préjudices subis du fait du colonialisme et de l'esclavage, l'évaluation du préjudice économique peut être extrêmement difficile en raison du temps écoulé et de la difficulté d'identifier les auteurs et les victimes."

Les obligations légales

Le rapport souligne toutefois que la difficulté de présenter une demande légale d'indemnisation "ne peut servir de base pour annuler l'existence d'obligations juridiques sous-jacentes".

L'idée de verser des réparations ou de faire amende honorable pour l'esclavage ne date pas d'hier, mais le mouvement a récemment pris de l'ampleur dans le monde entier en raison des demandes croissantes des pays d'Afrique et des Caraïbes.

En juillet, l'Union européenne a déclaré que le passé esclavagiste de l'Europe avait infligé des "souffrances indicibles" à des millions de personnes et a laissé entendre que des réparations étaient nécessaires pour ce qu'elle a qualifié de "crime contre l'humanité".

Le rapport conclut que les États devraient envisager une "pluralité de mesures" pour remédier aux séquelles de l'esclavage et du colonialisme, notamment en recherchant la justice et les réparations, et en contribuant à la réconciliation.