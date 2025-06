Roger Whittaker, auteur-compositeur-interprète britannique d'origine kenyane, est décédé à l'âge de 87 ans.

"Sa vie, son art et son héritage ont eu une grande importance pour de nombreuses personnes dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants que le don de sa musique reste avec nous", a déclaré son ami Jesse Waggoner en annonçant le décès lundi.

Selon un communiqué de sa famille, le chanteur est décédé le 13 septembre dans un hôpital du sud de la France où il s'était installé après avoir pris sa retraite.

Whittaker est né à Nairobi, la capitale du Kenya, et est issu de parents anglais. Il est célèbre dans ce pays d'Afrique de l'Est pour sa composition de 1982 "My Land is Kenya", qui célèbre la beauté et la splendeur de son pays natal.

Ma terre est le Kenya, si chaude, si sauvage et si libre

Tu resteras toujours avec moi dans mon cœur

Mon pays, c'est le Kenya, des hauts plateaux à la mer

Tu resteras toujours avec moi, ici dans mon cœur, ici dans mon cœur.

Il avait déjà évoqué la façon dont la musique de l'Afrique de l'Est avait marqué son enfance.

"En plus de 30 ans de chant et de musique, les sons musicaux - les merveilleux tambours et ces rythmes merveilleux et amusants - ont joué un grand rôle dans tout ce que j'ai écrit et chanté".

Dans un hommage, le premier secrétaire du cabinet kényan, Musalia Mudavadi, a déclaré que la "musique apaisante de Whittaker a touché le cœur de millions de personnes dans le monde entier".

La chanson "My land is Kenya" a joué un rôle important dans la promotion du Kenya en tant que destination touristique à couper le souffle", a-t-il déclaré.

"Qu'il repose en paix, il a écrit de la belle musique avec des paroles sincères", a déclaré Macharia Kamau, ancien secrétaire permanent aux affaires étrangères.