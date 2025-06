Par Pauline Odhiambo

Le cerveau humain est un outil complexe de résolution de problèmes : lorsqu'il n'est pas coincé avec les regrets du passé, il s'occupe des angoisses du futur. C'est ainsi qu'Emily Banyo, 28 ans, voit et traite les siennes.

Elle devrait le savoir, après avoir lutté contre sa santé mentale pendant des années et avoir puisé à plusieurs reprises dans les recoins les plus profonds de son cerveau pour le mettre au défi et trouver les réponses à ses problèmes.

Ses épreuves et tribulations personnelles l'ont également amenée à fonder "Utalii Creative", une entreprise de fabrication de puzzles qui a commencé comme une quête pour apaiser son anxiété avant de se transformer en un modèle pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale.

"En 2019, j'avais l'impression que mon cerveau était brisé. Je travaillais à l'époque dans un cabinet de conseil et ça me vidait la vie", raconte cette Ougandaise dont les problèmes de santé mentale ont commencé pendant ses années d'études dans le Sud. Afrique, où elle se sent souvent touchée par la xénophobie.

"Quand j'ai demandé de l'aide, on m'a conseillé de donner quelque chose à mon cerveau pour éviter de trop réfléchir et l'anxiété qui en découlait", a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

Tenant compte de ce conseil, Emily a visité un magasin de jeux dans la capitale ougandaise de Kampala pour découvrir des puzzles et des jeux de société connus pour calmer l'esprit.

Elle a remarqué que les thèmes africains manquaient dans ce qui était par ailleurs une gamme de puzzles parmi lesquels les clients pouvaient choisir.

"Je pouvais voir des puzzles représentant la Tour Eiffel, le Grand Canyon et d'autres monuments célèbres, mais j'avais besoin de quelque chose d'africain", raconte-t-elle.

Elle rentra chez elle déçue ce jour-là, même si elle emportait avec elle le germe d’une idée d’entreprise.

Lorsqu'elle a présenté à son père le concept d'une entreprise de puzzles axée sur des thèmes africains, il a été suffisamment intrigué pour faire les recherches nécessaires qui la guideraient vers le ministère du tourisme. Bientôt, un prototype a été commandé pour un développement ultérieur.

"Mon père et moi avons choisi le nom 'Utalii' pour notre entreprise, ce qui signifie tourisme en swahili", explique Emily, qui avait travaillé dans l'une des plus grandes agences de voyage d'Afrique du Sud pendant ses études au Cap.

Mécanique mentale

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), jouer à des jeux de société peut améliorer la santé mentale et physique.

Des études montrent que faire des puzzles peut améliorer la cognition et la neuroplasticité, ce qui contribue à la prévention de maladies telles que la perte de mémoire, la démence, l'anxiété, la schizophrénie et la maladie d'Alzheimer, entre autres.

Les experts affirment que la dopamine, l’hormone du bien-être, est libérée dans le corps lors de la résolution d’une énigme, ce qui améliore ensuite la santé mentale.

Pour Emily et son père, les choses semblaient évoluer comme prévu jusqu’à ce que le début de la pandémie de Covid-19 en 2020 bloque leurs plans.

"Au départ, nous voulions commander le prototype en Chine, où les coûts de production sont moins chers, mais avec la pandémie, tout s'est arrêté", raconte-t-elle.

Trouver une entreprise ougandaise possédant les bonnes qualifications représentait un autre casse-tête à résoudre pour le père et la fille. Les deux ont fait le tour de plusieurs entreprises avant de trouver celle qui leur convenait parfaitement.

"Le coût de production local était généralement jusqu'à 30 fois supérieur au montant estimé, mais nous avons finalement trouvé une entreprise capable de le faire à un prix abordable. Ils ont livré le prototype six mois plus tard", se souvient Emily.

Avant la réalisation du prototype, la mère d'Emily, experte en psychologie de la petite enfance, a donné son avis sur la manière dont les puzzles d'Utalii Creative pourraient être conçus pour améliorer la santé mentale d'un enfant.

"Elle m'a montré comment les puzzles peuvent être utilisés comme outils d'apprentissage du comportement cognitif et de la reconnaissance des formes", explique Emily à propos des éléments constitutifs de son entreprise.

"Les touristes constituent l'un de nos principaux marchés cibles. Mon expérience de travail dans une boutique de souvenirs en Afrique du Sud m'a appris la psychologie des touristes, qui essaient toujours de ramener chez eux un souvenir emballé."

Une fois le prototype réalisé, tout était en place pour le duo père-fille jusqu'à ce qu'une urgence médicale vienne perturber leurs plans.

"Mon père a subi un accident vasculaire cérébral et, en tant que famille, nous nous sommes mobilisés pour son rétablissement complet. Tout l'argent que nous devions investir dans l'entreprise, nous l'avons investi dans les frais médicaux et dans son rétablissement, qui a pris un an et deux mois", raconte Emily. . "Collectivement, notre santé mentale était vraiment mauvaise."

Les pièces s'ajustent

Après le rétablissement de son père, leurs projets de société de puzzles ont repris vie, produisant à ce jour 1 000 puzzles présentant des thèmes africains.

"Nous avons maintenant des puzzles qui sont marqués en fonction des destinations africaines et d'autres caractéristiques captivantes - par exemple, la Rolex ougandaise, qui est une collation populaire et l'une des caractéristiques uniques du pays.

Nous prenons cette caractéristique et créons un puzzle à partir de puis nous le regroupons avec d'autres faits intéressants sur le lieu", explique Emily.

Utalii produit actuellement des puzzles allant de 99 pièces à plus de 500, mais ceux-ci ne représentent qu'une petite partie du projet plus vaste qu'Emily a en tête pour son entreprise.

« Le but ultime est de maintenir la santé mentale, mais aussi de renforcer la fierté africaine en renommant l’Afrique à l’aide de souvenirs, de médias et de gamification. Raconter nos propres histoires et nous voir représentés dans divers secteurs est crucial pour préserver un esprit sain aux côtés de notre héritage », dit-elle. .