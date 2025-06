Le FMI (fonds monétaire international) et la Banque mondiale ont décidé de maintenir la tenue de leurs assemblées annuelles à Marrakech, en dépit du séisme, ont annoncé les organisations dans un communiqué de presse publié lundi.

"Au terme d’un examen minutieux des conclusions, les directions de la Banque mondiale et du FMI ont convenu, en accord avec les autorités marocaines, de maintenir l’organisation des Assemblées annuelles à Marrakech du 9 au 15 octobre, tout en adaptant la teneur de l’événement aux circonstances", est-il précisé.

Ladite analyse menée "en étroite coordination avec les autorités marocaines et une équipe d’experts, une évaluation approfondie de la capacité de Marrakech à accueillir les Assemblées annuelles 2023", a consisté "à veiller à ce que la tenue des Assemblées ne perturbe pas les activités essentielles de secours et de reconstruction et que la sécurité des participants puisse être assurée".

"En ce moment très difficile, nous estimons que les Assemblées annuelles donnent aussi l’occasion à la communauté internationale de manifester son soutien au Maroc et à ses habitants qui font, une fois de plus, preuve de résilience face à une tragédie", plaident, enfin, les organisations dans leur communiqué de presse.

À noter que cet événement doit accueillir 190 pays membres, des dirigeants du secteur public comme privé, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et des divers experts.