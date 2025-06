Les autorités tunisiennes ont annoncé, ce mardi, avoir déjoué 117 opérations de migration irrégulière dans plusieurs régions du pays, par voie terrestre et maritime, au cours des 4 derniers jours.

C'est ce qu'indique un communiqué rendu public par l'Administration générale de la Garde nationale tunisienne, sur sa page officielle Facebook.

Le communiqué précise que les unités de la Garde nationale "ont déjoué 117 opérations de migration irrégulière et secouru 2 507 africains subsahariennes et tunisiens, au cours des journées du vendredi, du samedi, du dimanche et du lundi".

Selon la même source, au moins 30 personnes, dont "des passeurs et des médiateurs", ont été arrêtées au cours des opérations, visant à contrer les tentatives de migration irrégulière.

Le communiqué indique également que les opérations déjouées "ont ciblé les tentatives de migration par les frontières maritimes et terrestres".

La majorité des personnes secourues tentaient de migrer de manière irrégulière depuis les régions de Sfax, Kerkennah et Mahdia, selon le communiqué de la Garde nationale.

Depuis plusieurs mois, la cadence des migrations irrégulières vers l'Europe a considérablement augmenté en Tunisie, suite aux répercussions des crises économiques et politiques qui affectent tant ce pays d’Afrique du Nord que plusieurs autres pays du continent.