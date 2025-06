Les forces de sécurité turques ont arrêté 11 terroristes du PKK/KCK dans la province de Hakkari, dans l'est de la Turquie, a déclaré le ministère de l'Intérieur mardi.

Une déclaration publiée sur le compte de réseaux sociaux de la direction de la police provinciale indique que des opérations sont en cours pour détecter et empêcher les activités des organisations terroristes.

Pendant les opérations menées simultanément, un suspect lié à l'organisation terroriste Fetullah (FETO) a également été capturé.

Leur interrogatoire à la direction de la police est en cours, selon le communiqué.

"Dans le cadre des activités de renseignement, de prévention et de persuasion, un membre d'une organisation terroriste séparatiste s'est rendu à la barrière frontalière de Habur le 14 septembre, après avoir discuté avec sa famille. Après avoir accompli les procédures nécessaires, ils ont été arrêtés par les autorités judiciaires le 18 septembre", ajoute le communiqué.

Au cours de plus de 35 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK — inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne — a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, y compris des femmes, des enfants et des bébés. Les YPG sont la branche syrienne du PKK.

FETO et son chef Fetullah Gulen, basé aux États-Unis, ont orchestré le coup d'État manqué du 15 juillet 2016 en Turquie, au cours duquel 252 personnes ont été tuées et 2 734 blessées.

Ankara accuse également le groupe terroriste d'être à l'origine d'une campagne de longue durée visant à renverser l'État par l'infiltration des institutions turques, en particulier l'armée, la police et le système judiciaire.