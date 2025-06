Par Dayo Yussuf

Le concept de "banque islamique", terme désignant les pratiques institutionnelles conformes à la charia dans le monde de la finance, a frappé à la porte des pays africains ces dernières années.

En Ouganda, la Banque nationale a annoncé au début du mois qu'elle avait délivré la première licence du pays pour des services bancaires islamiques.

Cette annonce a immédiatement suscité un débat, notamment sur les réseaux sociaux, entre ceux qui prônent le passage à des pratiques bancaires conformes à la loi islamique et ceux qui croient en l'importance de l'ordre financier conventionnel.

Qu'est-ce qui différencie les banques islamiques, c'est-à-dire les banques qui offrent des services régis par les valeurs ou les lois islamiques ?

L'objectif premier est de servir les clients au coût d'établissement le plus bas possible, ce qui implique la suppression des intérêts sur le capital.

Pas à coût zéro

Pendant six ans, Mohammed a essayé divers services de la banque islamique dans laquelle il détient un compte, mais il a été surpris de devoir payer des frais sur les emprunts.

Ils disent qu'ils n'ont pas le concept d'"intérêt" - que si vous prenez un prêt, vous n'aurez pas à payer d'intérêt", explique-t-il à TRT Afrika.

"Mais si vous lisez entre les chiffres, vous verrez qu'ils facturent des frais pour le service, qu'ils appellent bénéfices."

Mohammed fait partie des nombreux clients qui cherchent à sortir du labyrinthe des frais bancaires.

Partout dans le monde, les gens ont perdu confiance dans les banques, qui sont souvent considérées comme faisant partie d'un caucus financier axé sur le profit et conçu pour leur soutirer des bénéfices par tous les moyens.

Les experts avertissent que même les banques fondées sur les valeurs islamiques ne doivent pas être considérées comme des institutions caritatives. L'objectif principal n'est pas d'être moins cher, mais d'être "halal", c'est-à-dire acceptable en vertu de la loi islamique.

d'intérêts ou d'autres frais, ce qui, à leurs yeux, n'est pas halal en termes de valeurs islamiques", explique Mohammed Issa, économiste en Tanzanie.

Ces clients veulent des services moins chers ou gratuits et pensent que les déductions bancaires n'existeront pas. Ce point de vue doit être corrigé. Les services bancaires ne sont pas destinés à la charité.

Les principes financiers islamiques interdisent de percevoir des intérêts au sens classique du terme.

Une autre mise en garde consiste à clarifier ce qui est inscrit dans le contrat entre la banque et son client. Les principes financiers islamiques interdisent strictement toute transaction qui ne serait pas conforme aux lois et principes islamiques, y compris dans le domaine de l'investissement.

Acceptation globale

Les services bancaires islamiques sont officiellement reconnus et approuvés par de grandes institutions telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Fonds de développement des Nations unies et l'Union européenne.

De nombreux pays ont ratifié ce système, qui n'est pas destiné uniquement aux musulmans. Contrairement à une opinion mal informée, la banque islamique en tant que service est ouverte à tous ceux qui la préfèrent.

"Vous remarquerez que des pays comme le Royaume-Uni ont fait plus de progrès dans la fourniture de services bancaires islamiques que n'importe quel autre pays en dehors du monde arabe", explique M. Issa à TRT Afrika.

"En 2009, le défunt pape Benoît XVI a encouragé les banques à utiliser les services bancaires islamiques afin qu'elles puissent regagner la confiance de leurs clients, qu'elles avaient perdue principalement en facturant des intérêts excessifs sur les prêts", souligne l'analyste.

M. Issa mentionne également la Malaisie, où 30 % des clients des banques islamiques étaient, jusqu'à l'année dernière, des non-musulmans. La situation est similaire en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.

"Les services bancaires islamiques offrent la certitude. Lorsque vous convenez avec la banque que le bénéfice facturé sera d'un certain pourcentage, celui-ci ne change jamais, même après cinq, dix ou vingt ans", explique M. Issa.

Mécanisme de fonctionnement

Pour les non-initiés, l'élément de surprise dans la banque islamique est la façon dont ces institutions se maintiennent à flot.

Les bénéfices, par opposition aux intérêts, proviennent d'une commission prélevée sur les clients pour les services, en tenant compte des changements financiers qui peuvent survenir dans un pays à un moment donné, tels que la valeur de la monnaie et d'autres facteurs.

Dans certains pays, les banques investissent également dans des entreprises communes avec les clients et partagent les profits ou les pertes sur la base d'un pourcentage convenu.

M. Issa souligne que presque tous les pays situés au nord du Sahara disposent d'un système bancaire islamique. "Le Nigeria, le Sénégal, le Mali, la Gambie et le Niger disposent également de ce système. Au sud du Sahara, le Soudan a été le premier à le faire".

L'Afrique de l'Est s'est également intéressée au concept, en commençant par le Kenya en 2005, suivi par la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et maintenant l'Ouganda. La Zambie et le Zimbabwe ont récemment manifesté leur intérêt pour le système, et d'autres pays pourraient les rejoindre.

L'introduction d'obligations islamiques, qui nécessitent la mise en place de certains services financiers associés, a contribué à cette acceptation croissante.

Bien que la banque islamique se répande rapidement, elle est encore loin d'être un système parallèle.

Selon les experts, le principal défi est sa mise en œuvre dans les pays non islamiques, principalement en raison de principes contradictoires sur la manière dont le système financier devrait fonctionner.

"Il faut un changement majeur dans les politiques financières et dans les réglementations financières, voire dans les lois fiscales, pour que ces services puissent être utilisés", explique M. Issa.

Conformément à cette exigence, la dernière mesure prise par l'Ouganda pour modifier sa loi financière visait à éliminer les obstacles à la mise en place de services bancaires islamiques.