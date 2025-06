Par Andebrhan Welde Giorgis

Les Nations Unies ont été créées en 1945 après la Seconde Guerre mondiale.

Son objectif est de maintenir la paix et la sécurité internationales, développer des relations amicales entre les nations, promouvoir le progrès social, améliorer le niveau de vie et protéger les droits de l'homme.

Récemment, l’action climatique a été ajoutée parmi les objectifs fondamentaux de l’ONU.

Cependant, des contraintes structurelles, aggravées par l’intensification des rivalités géopolitiques, notamment entre les deux principaux blocs de puissance au sein des cinq membres permanents (le P5) du Conseil de sécurité, ont entravé la capacité de l’ONU à poursuivre efficacement son mandat.

L’incapacité à concrétiser ses objectifs a diminué son rôle et entraîné le déclin de son influence mondiale et africaine.

L’ONU et ses agences ont entrepris des actions et obtenu des résultats louables en matière de résolution des conflits, de maintien de la paix, de sécurité, de droits de l’homme, d’égalité des sexes, de développement durable, d’aide humanitaire, de contrôle des maladies, de non-prolifération nucléaire, de déminage, de désarmement, de protection de l’environnement, etc.

Même si ses réalisations sont loin d’atteindre ses objectifs fondamentaux, l’ONU reste pertinente dans la quête mondiale de la sécurité humaine.

La domination de l’Occident

La création de l’ONU a accordé aux vainqueurs de la guerre un statut de membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto. Les P5 sont la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

La guerre froide a vu un monde bipolaire : un Est dominé par les Soviétiques et un Ouest dominé par les États-Unis. Les deux camps se disputaient l’influence dans le tiers-monde théoriquement non aligné.

Les États-Unis, soutenus par la France, le Royaume-Uni et leurs alliés parmi les dix membres non permanents, ont dominé le Conseil de sécurité et exercent une puissante influence sur les autres principaux organes et agences de l'ONU, notamment l' Assemblée générale, le Secrétariat et le Fonds monétaire international. et la Banque mondiale.

Le remplacement de Taiwan par la République populaire de Chine en 1971 et l’exercice occasionnel de l’autonomie par la France n’ont pas fondamentalement modifié la dynamique de la domination occidentale sur le Conseil de sécurité et le système des Nations Unies.

La dissolution de l'Union soviétique et la désintégration du Pacte de Varsovie ont marqué le début de la « fin de l'histoire » de Francis Fukuyama, le triomphe de « la démocratie libérale occidentale comme forme finale de gouvernement humain » dans un monde unipolaire. sous l'égide des États-Unis.

Pendant ce temps, la montée constante de la Chine et le déclin des États-Unis signalent l’avènement d’un monde multipolaire avec un nouvel équilibre militaire caractérisé par une dangereuse prolifération nucléaire.

Par conséquent, le maintien de la paix et de la sécurité mondiales, les relations amicales entre États, le développement durable, l’atténuation du changement climatique et la réponse aux nouveaux défis mondiaux nécessitent un système international véritablement fondé sur des règles, sous les auspices d’une ONU réformée et habilitée.

Cela est essentiel à la survie même de l’humanité et à l’amélioration de la condition humaine.

Il est donc impératif de réformer le système des Nations Unies – principalement le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale – et de le rendre apte à devenir le noyau d’un ordre multilatéral fondé sur des règles.

Cela doit prendre en compte certains critères rationnels garantissant une représentation équitable et reflétant l’importance relative des États et des régions. En termes de taille économique, de puissance militaire et de population, par exemple, l’Inde se classe parmi les cinq premiers pays au monde, devant la France et le Royaume-Uni. L'Afrique mérite un siège au Conseil de sécurité.

L’échec de l’ONU en Afrique

La structure, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil de sécurité, créé il y a soixante-dix-huit ans pour préserver l'ordre de l'après-Seconde Guerre mondiale dans l'intérêt des vainqueurs, doivent être modifiés pour créer un ordre multilatéral plus juste, fondé sur des règles convenues et universellement applicables. dans l'intérêt de l'humanité.

L'Assemblée générale, qui représente 193 États membres, doit être renforcée pour servir de voix authentique de la communauté internationale et pour prendre des décisions et des actions concrètes au lieu de simples déclarations.

Autrement, l’ONU risque de perdre son influence et son respect à l’échelle mondiale et en Afrique. La réforme doit permettre à l’ONU de surmonter l’impact débilitant des intérêts nationaux divergents et des alliances concurrentes des « grandes puissances » qui compromettent l’exécution efficace de son mandat.

Les multiples guerres qui ont fait des ravages et apporté la misère à tant de pays et de peuples africains au cours des près de huit décennies de son existence témoignent de son échec à remplir sa mission centrale de maintenir la paix et la sécurité internationales.

Sa paralysie et son manque d'action efficace pour prévenir ou résoudre les crises de longue date et actuelles en République démocratique du Congo, en Érythrée-Éthiopie, en Éthiopie, en Libye, au Mali, au Niger et le génocide au Rwanda comptent parmi les échecs flagrants de l'ONU, provoquant son influence déclinante en Afrique.

L'ambassadeur Andebrhan Welde Giorgis est l'auteur de « L'Érythrée à la croisée des chemins : un récit de triomphe, de trahison et d'espoir ». Il est l'ancien commissaire chargé de la coordination avec la mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie. Il a été ambassadeur de l’Érythrée auprès de l’UE et envoyé spécial dans la région africaine des Grands Lacs.