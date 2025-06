Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a invité mardi l'ONU à convoquer une session extraordinaire en vue de procéder à un vote sur l'octroi d'une adhésion à part entière à la Palestine.

Tebboune a abordé les questions régionales et mondiales, notamment la Cause palestinienne, lors de son discours tenu à l'occasion de à la 78e Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Il a également souligné le soutien de l'Algérie à l'Initiative de paix arabe, plaidant pour un État palestinien indépendant conformément aux frontières de 1967 et a cité l'occupation des territoires palestiniens par Israël comme un facteur clé de l'instabilité régionale.

Tebboune a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution pour une solution à deux États et mettre fin à l'occupation israélienne.

Nouvel ordre mondial fondé sur l'égalité

Le Président Tebboune a réitéré l'appel de son pays à l'instauration d'un nouvel ordre mondial fondé sur l'égalité.

"Des réformes sont également nécessaires au Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'a pas réussi à remplir son devoir de maintenir la paix et la sécurité internationales et à empêcher le recours à la force", a-t-il déclaré, soulignant l'injustice historique que subit l'Afrique et l'importance d'y mettre fin en accordant au continent une représentation au Conseil de sécurité de l'ONU.

Tebboune a, en outre, souligné la position de l'Algérie face à la crise au Niger voisin, soutenant le rétablissement de l'ordre constitutionnel ainsi que la mise en place d'une résolution politique pacifique et rejetant toute intervention militaire étrangère.

Le statut de la Palestine à l'ONU

La Palestine détient le statut d'"État observateur non membre" au sein de l'organisation qui compte 193 membres.

En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a élevé le statut de la Palestine d'"entité observateur" à "État observateur non membre".

Pour que la Palestine devienne membre à part entière de l’ONU, elle doit obtenir l’approbation du Conseil de sécurité, suivie d’un vote à l’Assemblée générale des Nations Unies.

La Palestine a demandé à devenir membre à part entière de l’ONU en 2011, mais n’a pas obtenu le soutien nécessaire au Conseil de sécurité de l’ONU.