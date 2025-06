Le président de la République démocratique du Congo (RDC) a demandé le retrait rapide d'une importante mission de maintien de la paix des Nations unies présente dans le pays depuis près de 25 ans.

"Il est temps pour notre pays de prendre son destin en main et de devenir l'acteur principal de sa propre stabilité", a déclaré Félix Tshisekedi à l'Assemblée générale des Nations unies mercredi.

Le départ définitif de la mission MONUSCO est au cœur des débats sur l'avenir de la RDC depuis des années et constitue une source de tension et de rhétorique populiste dans ce pays d'Afrique centrale.

M. Tshisekedi a déclaré que la mission de quelque 15 000 soldats de la paix "n'a pas réussi à faire face aux rébellions et aux conflits armés... ni à protéger les populations civiles".

En 2020, le Conseil de sécurité a approuvé un plan de retrait progressif de la RDC, fixant les paramètres du transfert des responsabilités des troupes de l'ONU aux forces congolaises.

Alors que le plan en cours de discussion prévoyait de commencer le retrait en décembre 2024, la RDC a demandé en septembre au Conseil de sécurité de commencer le processus en décembre de cette année, lorsque M. Tshisekedi sera candidat à sa réélection.

M. Tshisekedi a déclaré à l'ONU qu'il était "illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour rétablir la paix".

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité en juin, les États-Unis ont mis en garde contre un retrait précipité de la mission, estimant que le pays n'était pas prêt à se séparer des Casques bleus à la fin de l'année 2023.

Un retrait nécessaire

Ces discussions interviennent alors que les Nations unies ont été confrontées à une série d'attaques et de manifestations contre leur mission dans le pays.

Près de 50 personnes ont été tuées lors de la répression d'une manifestation anti-ONU dans l'est de la RDC en août. "L'accélération du retrait de la MONUSCO devient absolument nécessaire pour apaiser les tensions", a déclaré M. Tshisekedi.

L'est de la RDC est ravagé par la violence des milices depuis trois décennies, héritage des guerres régionales qui ont éclaté dans les années 1990 et 2000.

La mission de maintien de la paix des Nations unies dans la région, en place depuis 1999, est l'une des plus importantes et des plus coûteuses au monde, avec un budget annuel d'environ 1 milliard de dollars.

Mais les Nations unies font l'objet de vives critiques en RDC, où de nombreuses personnes considèrent que les forces de maintien de la paix ne parviennent pas à prévenir les conflits.