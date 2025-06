Le Conseil national de la presse du Maroc (CNP) a déposé une plainte contre Charlie Hebdo et Libération, les deux organes de presse français que le conseille accuse d'avoir manqué de déontologie lors de leur traitement de l'actualité liée au tremblement de terre du 8 septembre dernier.

Le CNP a saisi le Conseil de déontologie de la presse et de la médiation en France, appelant à agir contre Charlie Hebdo et Libération pour leurs "manquements à l'éthique" et à la déontologie journalistique.

Le Conseil a dit avoir relevé des manquements et des provocations de la part de ces deux journaux suite à la décision du Maroc de ne pas donner suite à la proposition d'aide de la France, au lendemain du tremblement de terre.

Pour fonder sa plainte, le Conseil national de la presse du Maroc évoque la publication de Charlie Hebdo du 15 septembre, que le conseil présente comme une caricature, incitant à "un manque de solidarité et décourageait les contributions pour soutenir les victimes du tremblement de terre au Maroc".