Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), toutes les 3,2 secondes, une nouvelle personne vient s'ajouter aux plus de 55 millions de patients atteints de la maladie d'Alzheimer dans le monde.

Les données de l'OMS indiquent qu'environ 10 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence, classée "7ᵉ cause de mortalité".

La maladie d'Alzheimer est une maladie progressive qui commence par des pertes de mémoire légères pouvant aller jusqu'à la perte de la capacité à tenir une conversation et à réagir à l'environnement. Elle affecte les parties du cerveau qui contrôlent la pensée, la mémoire et le langage.

Cette maladie, décrite par le psychiatre et pathologiste allemand Alois Alzheimer en 1906, se développe à la suite de la mort de cellules cérébrales. Les changements dans le cerveau peuvent commencer des années avant l'apparition des premiers symptômes.

Les signes avant-coureurs

Les scientifiques ne comprennent pas encore parfaitement les causes de la maladie considérée comme le "cauchemar du XXIe siècle". Les experts affirment qu'il n'y a probablement pas une cause unique, mais plutôt plusieurs facteurs qui peuvent affecter chaque personne différemment.

Selon les Centres de contrôle des maladies (CDC), l'âge est le facteur de risque le plus connu de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs pensent que la génétique peut également jouer un rôle dans le développement de la maladie d'Alzheimer.

Les médecins affirment que les troubles de la mémoire sont généralement l'un des premiers signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer et des démences apparentées.

Une personne présentant des symptômes de la maladie d'Alzheimer peut se perdre dans un endroit familier, égarer des objets et avoir des difficultés à gérer l'argent et à payer les factures. Son humeur, sa personnalité et son comportement peuvent également changer. Elle a également tendance à poser des questions de manière répétée et son jugement peut être diminué ou médiocre.

Le coût global dépasse les 1,300 milliards de dollars

Avec une nouvelle personne atteinte de la maladie d'Alzheimer toutes les 3,2 secondes, on s'attend à ce que le nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer atteigne 139 millions d'ici à 2050. Le coût annuel mondial de la maladie d'Alzheimer, qui s'élève actuellement à plus de 1 300 milliards de dollars, devrait atteindre 2 800 milliards de dollars d'ici à 2030.

Selon un rapport publié en 2021 par Alzheimer's Disease International (AZI), on estime que 75 % des patients atteints de démence dans le monde ne sont pas diagnostiqués. Le manque de sensibilisation est cité comme un obstacle important au diagnostic, avec des taux de non-diagnostic atteignant jusqu'à 90 % dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire.

Traitement et soins

Il n'existe actuellement aucune méthode de traitement permettant de guérir ou de modifier l'évolution de la démence. Par ailleurs, de nombreuses nouvelles méthodes de traitement sont à l'étude à différents stades d'essais cliniques.

La recherche suggère que les gens peuvent réduire leur risque de démence en faisant régulièrement de l'exercice, en évitant de fumer et de boire de l'alcool, en maintenant une alimentation saine et en contrôlant leur tension artérielle, leur cholestérol et leur taux de sucre dans le sang.

L'augmentation des coûts et l'absence de traitement définitif de la maladie d'Alzheimer signifient que des millions de patients continueront à lutter pour accomplir des tâches familières à la maison, au travail ou pendant leurs loisirs.