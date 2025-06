La mort de 16 civils burkinabés mardi après deux attaques de groupes terroristes présumés a été confirmée ce jeudi par des témoignages concordants, mais surtout des sources sécuritaires.

Mardi, "des terroristes ont attaqué un groupe de civils à Koulponsgo" dans le centre-est, "faisant douze morts et deux blessés", a déclaré à l'AFP un habitant de la région.

Le même jour, une "attaque de groupes terroristes a fait quatre morts à Sirasso" dans l'ouest, tous membres des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l'armé), a ajouté la même source sécuritaire.

Depuis 2015, le Burkina Faso est le théâtre d’attaques terroristes dans plusieurs de ses régions. Ces attaques ont à ce jour fait plus de 17.000 morts civils et militaires, dont plus de 6.000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG Acled qui répertorie les victimes des conflits dans le monde.

Le gouvernement burkinabè a décrété en avril dernier "l’ordre de mobilisation générale et de mise en garde" afin de "donner un cadre juridique et légal à l’ensemble des actions" engagées par l’État dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso a provoqué le déplacement de près deux millions de personnes .