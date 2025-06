C'est le shérif du comté de Shelby, Floyd Bonner qui s'est chargé, donner dans les détails des actes d'accusation retenus contre 9 de ces adjoints charges de la sécurité pénitentiaires dans sa juridiction .

Floyd Bonner a ainsi confirmé les informations des médias locaux qui avaient déjà rapporté que deux des agents sont accusés de meurtre au second degré et de voies de fait graves, tandis que les sept autres sont accusés de voies de fait graves.

"Je tiens à préciser qu'aucun employé du bureau du shérif du comté de Shelby n'a causé la mort de M. Freeman [...]. Je soutiens ces agents", a déclaré Floyd Bonner lors de la conférence de presse, ajoutant que le médecin légiste avait déterminé que Gershun Freeman était décédé des suites d'une maladie cardiaque préexistante.

L'affaire a attiré l'attention du pays depuis le passage à tabac, le 7 janvier, d'un autre Noir, Tyre Nichols, par des policiers de Memphis qui sont maintenant inculpés de meurtre.

L'équipe juridique de la famille de Freeman, dirigée par le célèbre avocat Ben Crump, a déclaré que sa mort était un nouvel exemple d'un homme noir non armé tué sans raison par les forces de l'ordre.

Le procureur du comté de Nashville-Davidson, Glenn Funk, est chargé de l'affaire contre les policiers, après que le procureur du comté de Shelby, Steve Mulroy, se soit récusé.

Bonner est candidat à la mairie de Memphis etSteve Mulroy a soutenu son adversaire.

Dans une vidéo qui fait office de principale pièce à conviction, pendant 14 minutes sont vues des officiers donnant des coups de poing et coups de pied à Gershun Freeman et l'aspergeant de gaz poivré alors qu'ils tentaient de le maîtriser.

On y voit également Freeman allongé sur le sol, un genou dans le dos, pendant plus de cinq minutes. Freeman avait été placé en garde à vue quatre jours plus tôt pour enlèvement aggravé et violence domestique.