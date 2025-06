La Turquie a accueilli 36 754 146 touristes au cours des 8 premiers mois de l'année 2023.

Selon le communiqué du ministère de la culture et du tourisme, partagé vendredi, 33 426 940 étrangers et 3 327 206 citoyens turcs résidant à l'étranger ont visité la Turquie entre le 1er janvier et le 31 août cette année.

Au cours de la période de 8 mois, le nombre de visiteurs étrangers en Turquie a augmenté de 13,95 % par rapport à la même période l'année dernière.

Dans le classement des pays qui ont envoyé le plus grand nombre de visiteurs en Turquie au cours de cette période, la Fédération de Russie occupe la première place avec une augmentation de 44,84 % et 4 351 254 personnes par rapport à la même période l'année dernière, l'Allemagne occupe la deuxième place avec une augmentation de 6,03 % et 4 082 994 personnes, et le Royaume-Uni occupe la troisième place avec une augmentation de 12,36 % et 2 652 188 personnes. La Bulgarie et l'Iran suivent respectivement ces pays.

La plupart des visiteurs sont venus d'Allemagne en août.

Le nombre de visiteurs étrangers en Turquie au mois d'août était de 6 660 700 avec une augmentation de 5,65 pour cent par rapport au même mois de l'année précédente.

Dans le classement des pays qui ont envoyé le plus de visiteurs en août, l'Allemagne a été classée première avec une augmentation de 1,52% et 871 270 personnes par rapport au même mois de l'année précédente, la Fédération de Russie a été classée deuxième avec une augmentation de 5,68% et 852 640 personnes, et l'Angleterre a été classée troisième avec une augmentation de 6,96% et 588 448 personnes. L'Iran et la Pologne suivent au classement.