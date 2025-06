Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu la diplomate turque en audience. Muteber Kılıç présentait au chef d'État togolais ses lettres de créance. Depuis Lomé, elle souligne que les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté depuis 2020.

"Le volume des échanges était d'environ 128 millions de dollars en 2021, et il est passé à près de 200 millions de dollars à la fin de l’année dernière. Il y a un potentiel important que nous pourrions développer davantage", a indiqué en substance Muteber Kılıç.

Ce rapprochement économique fait suite à un rapprochement sur le terrain diplomatique.

En 2020, les deux pays ont conclu plusieurs accords et protocoles d'entente, y compris un mécanisme de consultation politique entre leurs ministères des Affaires étrangères, un accord d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeport officiel et un mémorandum d'entente relatif à la coopération entre le ministère des Affaires étrangères togolais et l'Académie diplomatique de la République de Turquie.

"La Turquie et l’Afrique ont développé leurs relations au cours des dernières années dans tous les domaines, et le Togo, bien sûr, occupe une place particulière dans ces relations. Le bilan est positif, mais nous pourrions faire plutôt. Nous avons discuté du renforcement de la coopération bilatérale, et je suis prête à faire tout le nécessaire pour développer nos relations avec le Togo", a ajouté la nouvelle ambassadrice de la Turquie au Togo.

A noter que Madame Muteber Kılıç est diplômée en droit et jouit d’une riche expérience au plan international, acquise respectivement à l’Ambassade de Turquie au Koweït, à Bruxelles, à Moscou, à Astana et à Tbilissi.

Dans le sillage de chef d'État togolais renforcement des relations entre Lomé et Ankara, le Président Recep Tayyip Erdogan a effectué sa première visite officielle au Togo en octobre 2021.