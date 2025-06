Le Maroc a expulsé mercredi deux journalistes français qui séjournaient au Royaume pour les besoins d’une enquête sur la situation politique et économique au Maroc, ont rapporté des médias locaux et français ce vendredi.

Les deux journalistes français Quentin Müller et Thérèse di Campo ont été arrêtés au petit matin du mercredi dans un hôtel de Casablanca où ils séjournaient. Une dizaine d’agents leur ont annoncé qu’ils devaient quitter le royaume sans donner plus de précisions, a expliqué le chef de RSF Afrique khaled Drareni, cité par le site marocain '' bladi.net ''.

Le responsable précise que les deux reporters ont été emmenés à l’aéroport pour embarquer sur un vol à destination de Marseille. Vu qu'aucun d’eux ne réside dans cette ville, ils ont demandé à rejoindre Paris, maıs en vaın, indique la même source.

Durant leur séjour au Maroc, les deux journalistes ont été en contact avec des membres de l’opposition et disent s’être sentis surveillés par les services de sécurité du Royaume, précise le chef de RSF Afrique.

''Cette arrestation est purement politique '', a dénoncé, sur X, l’un d’eux, précisant que lui et son collègue travaillaient '' sur la violence économique, sociale et liberticide du régime marocain, porté par la toute-puissance du Roi, de sa cour et de ses services de sécurité ultra-répressifs '', rapporte le même média.

Le reporter a annoncé la publication prochaine d’une enquête '' exclusive '' sur Mohamed VI, laquelle dépeindrait '' un régime de plus en plus dur, effrayée par toute velléité de contestation locale ''. Les autorités marocaines n'ont encore rien communiqué à ce sujet.