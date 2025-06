Par Mazhun Idris

Dans un message qui donne à réfléchir, annonçant la Journée internationale de la paix, commémorée chaque année le 21 septembre, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, souligne que les conflits à travers le monde "chassent un nombre record de personnes de leur foyer".

Pour l'Afrique, comme pour de nombreuses régions du monde en quête de paix et de stabilité, la diversité des facteurs liés aux conflits armés, à la violence politique et aux crises climatiques a compliqué la dynamique de construction de la paix dans différentes communautés.

La paix ne tombe ni du ciel, ni des avions de chasse des forces interventionnistes, encore moins des avions privés des philanthropes qui dépensent leur aide, ni de la tutelle armée des forces de maintien de la paix. Cette paix ne découle pas non plus souvent des nombreux protocoles, conventions ou traités conclus entre les parties belligérantes.

Des siècles de guerre au sein de la civilisation humaine auraient appris aux nations que la paix ne peut être déclarée, réitérée, imposée ou légiférée.

Elle doit être construite par différents acteurs qui s'efforcent d'empêcher les tensions de se transformer en conflits violents. Si nous pouvons déclarer un cessez-le-feu ou un traité de paix, nous devons travailler à la construction de la paix.

Divers conflits violents ont éclaté dans plusieurs pays africains, notamment au Nigeria, au Mali, au Mozambique, au Niger, au Cameroun, au Tchad, au Soudan, en Libye, au Burkina Faso, en Éthiopie, en Somalie et au Sénégal, avec des facteurs sous-jacents différents.

De nouvelles approches sont indispensables pour examiner les vecteurs divergents des conflits violents en Afrique.

L'économie de la guerre

L'analyse des conflits est une méthodologie qui permet de dresser le profil d'un conflit, c'est donc une base pour une programmation réussie axée sur la construction de la paix.

Avant de décider du type d'intervention à mettre en œuvre pour résoudre un conflit, nous déterminons la créativité qui sous-tend ses déclencheurs et ses moteurs, qu'ils soient socio-économiques, politiques ou liés à l'extrémisme violent.

" Il existe une économie de guerre débridée autour des conflits violents en Afrique", déclare le Dr Maji Peterx, qui programme et conçoit des projets sur la prévention de l'extrémisme violent, la gestion des traumatismes et la résilience sur le continent depuis 20 ans.

" Ce problème est peut-être dû au fait que de nombreux gouvernements optent pour la militarisation structurelle de la réponse aux conflits, leur objectif premier étant la cessation immédiate de l'hostilité et l'instauration d'un semblant d'ordre", explique à TRT Afrika le directeur national d'Equal Access International, une organisation à but non lucratif basée au Nigéria qui œuvre pour l'engagement communautaire.

Il est souvent contre-productif d'éviter la contre-radicalisation, la déradicalisation et la communication stratégique autour des facteurs d'incitation et d'attraction, qui conduisent tous les individus à s'engager dans la violence pour en tirer un avantage économique.

" Grâce à l'analyse du contexte et à la consultation, nous devons identifier les victimes internes et externes du conflit, les principales parties prenantes et les gardiens de la communauté, puis examiner les besoins et les défis de chaque catégorie", explique M. Maji.

Une fois que les bénéficiaires et les exploiteurs économiques d'un conflit ont été identifiés, l'objectif est de séparer ceux qui rejoignent la belligérance armée en raison de la radicalisation, de l'intimidation ou de la coercition." Ensuite, nous commençons à travailler avec les communautés pour endiguer l'exploitation et la méfiance", explique le Dr Maji.

L'approche de la construction de la paix

La paix n'est pas un état passif d'absence de violence. Les conflits faisant partie de l'existence humaine, la meilleure façon d'y faire face est de les transformer en un moyen de faire progresser le dialogue et la compréhension mutuelle des différences individuelles et collectives.

"Au-delà de la cessation de la violence ou des hostilités, l'engagement des parties prenantes de la communauté pour rétablir la confiance est au cœur de l'approche de la consolidation de la paix et, selon le principe de l'égalité morale, la consolidation de la paix n'est que la conséquence d'actions délibérées et collectives", déclare le Dr Maji.

Les approches militaristes ou autoritaires visant à mettre fin à la violence et aux conflits conduisent souvent à des atrocités telles que des crimes de guerre, des violations des droits de l'homme, d'importants déplacements de population, une grave dégradation de l'environnement, la destruction des moyens de subsistance et l'enracinement du ressentiment.

C'est là que les organisations de consolidation de la paix entrent en jeu. Il s'agit d'institutions spécialisées qui s'efforcent d'élaborer des politiques répondant aux besoins des communautés immédiates qu'elles servent. Le centre Kofi Annan, au Ghana, est un célèbre institut africain de consolidation de la paix.

Contrairement aux cours et aux tribunaux qui cherchent à réparer les crimes et les délits, les centres de consolidation de la paix s'orientent vers la justice réparatrice, la résolution ou la transformation des conflits, la vérité, le pardon et la réconciliation mutuelle.

Leur philosophie est une procédure opérationnelle sans combat. Bien qu'elles soient omniprésentes, les organisations de consolidation de la paix sont pour la plupart non gouvernementales et à but non lucratif ; elles ont donc souvent des limites. Le Dr Maji reconnaît que "les organisations de consolidation de la paix ne peuvent faire que ce qui est acceptable dans le contexte juridique et sociopolitique dans lequel elles opèrent".

Immuniser les communautés

La transformation des conflits doit également évaluer l'impact sur les communautés et les préjudices qui leur sont causés avant de pouvoir progresser en termes de désamorçage des tensions, de résolution des conflits, de renforcement de la résilience et d'imprégnation de la cohésion sociale.

De l'Afrique du Sud au Rwanda et au Liberia, les commissions de paix collaboratives ont été utilisées au fil des ans pour prôner le dialogue, la diplomatie, la vérité, le pardon et la réconciliation. Elles se sont avérées efficaces pour pacifier et déracialiser les communautés.

"Un conflit endémique, en particulier un conflit né de l'extrémisme et de la radicalisation, n'affecte pas seulement les communautés, il les affecte (à un niveau générique). Et lorsque nous parlons d'impaction, il laisse une expérience durable qui, si elle n'est pas traitée, se manifestera plus tard dans la vie", prévient le Dr Maji.

"C'est pourquoi, si l'on procède à une évaluation des traumatismes dans n'importe quelle communauté traumatisée, on se rend compte que la majorité de la population présente des symptômes de stress post-traumatique, et cela va continuer si l'on n'intègre pas la sensibilisation aux traumatismes".

Ce processus immunisera les communautés contre la propension aux représailles et à la radicalisation future. La ligne de démarcation entre les victimes et les auteurs peut être floue dans les conflits très complexes, car le cycle de conflit est souvent long et récurrent.

" Pour obtenir un engagement convaincant en faveur de la promotion et du maintien de la paix, nous examinons les problèmes liés à la pauvreté, à la méfiance, à la division, aux préjugés, à l'inégalité et à l'injustice dans le tissu social. Ensuite, nous nous concentrons sur la gestion des traumatismes, le conseil et la thérapie pour les victimes et les autres personnes affectées", explique le Dr Maji à TRT Afrika.

En fin de compte, l'impact global d'une approche de consolidation de la paix est la manifestation, pièce par pièce, d'une réduction des tensions, de meilleures relations et d'une concomitance collaborative, qui se traduisent finalement par une coexistence pacifique et un pluralisme multiconfessionnel.