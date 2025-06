Par Ganna Khalil

Au cœur de l’Égypte, où les sables anciens chuchotent des histoires de pharaons et de dynasties, vivait un architecte visionnaire nommé Hassan Fathy.

Son parcours fut d'une brillance discrète, et son héritage résonnera à travers le temps, offrant des leçons qui trouveront un écho face à la croissance urbaine rapide de l'Afrique.

Le parcours architectural de Fathy a commencé lorsque l’Égypte était prise dans la modernisation. Après des décennies d’occupation britannique, le pays a eu du mal à redéfinir son identité nationale. Fathy a exploré cette identité à travers l'histoire de l'architecture.

Plusieurs sources historiques égyptiennes, notamment l’architecture copte et nubienne, ont inspiré ses créations. La démarche de l'architecte s'est appuyée sur sa connaissance de l'architecture vernaculaire et des techniques de construction traditionnelles.

Il a remarqué l’avantage d’utiliser des matériaux d’origine locale, tels que les briques de terre crue, bon marché et respectueux de l’environnement. En incorporant ces matériaux dans ses conceptions, il souhaitait produire des options de logement rentables et compatibles avec l'environnement culturel et climatique de la région.

Ainsi, il a été nommé « l’architecte des pauvres » en raison de son engagement indéfectible à créer et à construire une architecture accessible, durable et culturellement sensible pour les groupes défavorisés et marginalisés.

Il pensait que l'architecture devait donner du pouvoir aux individus qui n'ont pas toujours les moyens d'accéder à des lieux de vie décents.

« Une architecture pour les pauvres »

En 1945, Fathy fut chargé par le gouvernement égyptien de planifier un village pour les habitants de Gourna, situé sur la rive ouest du Nil, sous les collines thébaines, en face de Louxor.

Le village était peuplé de paysans qui gagnaient leur vie en volant d'anciennes tombes dans la Vallée des Rois. La création de Nouveau Gourna a été motivée par la prise en main des habitants de cette zone par une nouvelle communauté.

En abordant un tel projet, Fathy souhaitait un cadre urbain qui bénéficierait et enrichirait la vie de ses citoyens. Alors que Fathy cherchait à réaliser sa vision, il s’est involontairement aliéné les principaux utilisateurs de Gourna.

Par exemple, lors de la conception des maisons, il a mis l'accent sur la cour comme espace de vie de loisirs pour les utilisateurs. Quoi qu’il en soit, les enclos étaient rarement utilisés dans cette partie de l’Égypte et, lorsqu’ils étaient utilisés, ils servaient davantage de zone de travail que d’espace de loisirs, comme le souhaitait Fathy.

En conséquence, les habitants de Gourna ont refusé de s’installer dans la nouvelle colonie et Fathy a abandonné le projet au bout de trois ans.

Malgré l'échec du projet, New Gourna reste une expérience encore à l'étude jusqu'à présent. Cela a inspiré les architectes du monde entier à incorporer des matériaux locaux et traditionnels dans leurs conceptions.

Il essayait d'assurer et de responsabiliser la participation des personnes à faible revenu dans le processus de conception et de construction comme thème principal de sa vision.

« L'architecture pour les pauvres », la représentation de l'influence durable de Fathy et les idées qu'il a imposées dans ses conceptions, revêtent une importance particulière pour répondre aux préoccupations actuelles liées à la protection de l'environnement et à la gestion de la croissance urbaine.

excellent mélange

Imaginez les pensées de Fathy comme des graines plantées il y a quelque temps, et qui commencent maintenant à devenir de grands arbres de compréhension. Ces idées sont comme un guide pour nous aider à relever le défi consistant à améliorer nos villes alors qu'elles évoluent si rapidement.

L’Afrique connaît une croissance urbaine plus rapide que partout ailleurs dans le monde. D’ici 2035, environ la moitié de la population africaine vivra dans des villes.

Cela signifie que les villes doivent commencer à réfléchir à la fourniture de services appropriés tels que les transports, l’énergie et, surtout, le logement.

Dans les villes africaines à croissance rapide, les idées architecturales uniques de Hassan Fathy brillent comme un guide de sagesse et d'importance. Les convictions de Fathy ne se limitent pas à prendre soin de l'environnement et à impliquer la communauté.

Il considérait la construction de maisons comme bien plus qu'une simple construction ; c'était un travail d'équipe, dans lequel la population locale jouait un grand rôle dans la planification et la construction. En laissant les résidents participer à la planification et à la construction de leur maison, Fathy souhaitait leur donner le sentiment d'appartenance, avec un fort sentiment de culture et d'authenticité dans leurs espaces de vie.

Protection de l'environnement

Cet accent mis sur l'implication locale garantissait que les maisons étaient respectueuses de l'environnement et liées à la tradition et donnait aux communautés un sentiment de contrôle sur l'endroit où elles vivaient.

Il est intéressant de noter que la méthode de Fathy, qui consistait au départ à conserver les maisons de style ancien, s'adapte désormais bien à la croissance rapide des villes africaines. Son concept d’implication des populations locales a pris une importance renouvelée.

Permettre aux citoyens de contribuer activement à la construction et à la conception de leurs habitats urbains pourrait simultanément relever de multiples défis.

Ce faisant, les villes pourraient créer des espaces de vie respectueux de l’environnement et générer des opportunités d’emploi, un besoin pressant dans le contexte d’une croissance urbaine rapide.

En voyant cela, les pensées de Fathy passent d'un retour sur les anciennes méthodes à une véritable réponse aux défis urbains d'aujourd'hui.

En mélangeant les idées de rentabilité, de durabilité environnementale, d'authenticité culturelle et de participation citoyenne, sa façon de concevoir les bâtiments s'adapte à l'évolution des villes africaines.

Alors que les villes travaillent dur pour gérer une croissance rapide, elles peuvent utiliser les enseignements de Fathy pour trouver un bon équilibre entre la sagesse passée et l'innovation future, tissant ainsi une histoire qui améliore la vie de ses habitants tout en protégeant l'environnement.

L'auteur, Ganna Khalil, est étudiante en architecture et urbanisme à l'Université du Qatar.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.