Le tremblement de terre au Maroc a endommagé 2.930 villages dans les montagnes du Haut Atlas avec une population totale de 2,8 millions de personnes, a déclaré le ministre en charge du budget vendredi.

Le séisme de magnitude 6,8 qui s'est produit le 8 septembre a tué plus de 2 900 personnes, la plupart d'entre elles se trouvant dans des zones montagneuses difficiles d'accès.

Au moins 59 674 maisons ont été endommagées, dont 32% se sont totalement effondrées, a déclaré le ministre, Faouzi Lekjaa, lors d'une présentation au parlement.

Le gouvernement offrira une aide mensuelle de 2 500 dirhams (244 dollars) pendant un an aux ménages touchés par le tremblement de terre, en plus des 140 000 dirhams de compensation versés pour les maisons totalement détruites et des 80 000 dirhams pour les maisons partiellement endommagées, a-t-il déclaré.

La reconstruction devrait respecter le caractère architectural original des montagnes du Haut Atlas, a déclaré M. Lekjaa.

Le tremblement de terre, le plus meurtrier au Maroc depuis 1960, a détruit de nombreux hameaux avec des maisons traditionnelles en briques de terre, en pierre et en bois brut, spécifiques aux montagnes de l'Atlas.

Au total, le Maroc prévoit de dépenser 120 milliards de dirhams pour un plan de reconstruction post-séisme qui comprend la mise à niveau des infrastructures au cours des cinq prochaines années, a déclaré le palais royal mercredi.