L'Éthiopie a reçu vendredi la restitution de trésors culturels pillés pendant la guerre de Meqdala en 1868.

Les objets, dont la tablette du Tabot sacré de 'Medhane'Alem', une mèche de cheveux du prince Alemayehu, fils de l'empereur Tewodros II, ont été restitués à l'ambassade d'Ethiopie à Londres.

D'autres objets, dont trois coupes en argent plaqué bronze et un bouclier, ont été restitués lors d'une cérémonie à laquelle a assisté l'ambassadeur d'Éthiopie en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, Teferi Meles Desta.

"Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur Teferi a souligné l'importance et les implications des objets restitués et de Holly Tabot pour l'Église orthodoxe", a déclaré l'ambassade dans un communiqué.

Des représentants de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo et des spécialistes britanniques du patrimoine historique, entre autres, étaient présents.

La guerre de Meqdala, un conflit crucial dans l'histoire de l'Éthiopie, s'est déroulée entre 1867 et 1868 lorsque les forces britanniques ont mis à sac la forteresse éthiopienne de Meqdala.

Le pillage des trésors culturels est resté un sujet de controverse entre l'Éthiopie et les institutions qui les détiennent à l'étranger.

M. Teferi a déclaré que les objets détenus à l'étranger depuis plus d'un siècle revêtent une grande importance culturelle et historique pour l'Éthiopie et reflètent la richesse de son patrimoine et de son identité.

Objet sacré

Le retour de la tablette tabot sacrée de "Medhane'Alem", un objet religieux essentiel au christianisme orthodoxe éthiopien, est particulièrement émouvant. Cet objet sacré est vénéré par des millions d'Éthiopiens et constitue un symbole de la foi ir.

La restitution de ces objets met en lumière la question plus générale du patrimoine culturel africain dispersé dans les musées et les institutions du monde entier.

D'innombrables objets africains restent déplacés, ce qui soulève des questions quant à la nécessité de poursuivre les efforts de rapatriement. Partout dans le monde, les musées abritent une multitude de trésors culturels africains qui ont été acquis par divers moyens, souvent de manière controversée.

Des bronzes du Bénin à la pierre de Rosette, ces objets rappellent la richesse de l'histoire et du patrimoine de l'Afrique. Des efforts sont actuellement déployés pour restituer un grand nombre de ces objets à leur pays d'origine.