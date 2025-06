Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que les musulmans vivant en Europe attendent le soutien sans faille du monde islamique, après la montée de l'islamophobie.

Lors de sa prise de parole devant un parterre de journalistes à la Maison turque (Türkevi) à New York (États-Unis) en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Hakan Fidan a mis l'accent sur la hausse sans précédent des actes racistes et xénophobes dans les pays européens.

"Les attaques répugnantes contre notre livre saint, le Coran, et l'islamophobie ont atteint une proportion endémique en Europe", a-t-il dénoncé.

Hakan Fidan a expliqué que les mesures destinées à lutter contre l'islamophobie sont à l'ordre du jour des réunions de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Le haut responsable turc a fait savoir qu'une déclaration commune de l'OCI concernant la lutte contre l'injustice dans le monde sera rendue publique et que la Cause palestinienne sera au centre des discussions.

Selon le chef de la diplomatie turque, les musulmans vivant en Europe sont préoccupés par la montée de l'islamophobie, les discours de haine et la discrimination.

Le ministre turc des Affaires étrangères a indiqué en ce sens que les musulmans en Europe attendent le soutien indéfectible du monde islamique.

Ankara condamne fermement les atteintes au saint Coran aux Pays-Bas

La Turquie a également fermement condamné les attaques qui ont visé le saint Coran, perpétrées devant les ambassades de Turquie, du Pakistan, d'Indonésie et du Danemark dans la ville néerlandaise de La Haye.

« Nous condamnons dans les termes les plus vifs les attaques ignobles perpétrées ce samedi (23 septembre) contre notre livre saint, le Coran, devant les ambassades de certains États membres de l'Organisation de la coopération islamique, y compris notre ambassade dans la ville de La Haye, aux Pays-Bas », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. « Le but de ces attaques provocatrices est d’offenser l’Islam et les musulmans », ajoute-t-il.

La diplomatie turque a dénoncé l’autorisation accordée par les autorités des pays européens pour commettre de tels actes haineux ouvertement tolérés sous couvert de la liberté d’expression, et qui ne cessent de se répandre un peu plus chaque jour.

Elle a souligné qu'il est temps pour les pays où se produisent les attaques et profanations de prendre des mesures efficaces contre ces provocations considérées par l’Onu comme une haine religieuse et une violation du droit international.

La Turquie a indiqué avoir entrepris les initiatives nécessaires auprès des autorités néerlandaises contre ces attaques et les a appelées à prendre les mesures qui s’imposent contre l’auteur de ses atteintes et à faire en sorte que ces incidents odieux ne se reproduisent.

Edwin Wagensveld, responsable de la branche néerlandaise du mouvement d'extrême droite Pegida « Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident », a déchiré des exemplaires du saint Coran devant les ambassades de plusieurs pays à La Haye, aux Pays-Bas.

Le correspondant d'Anadolu a rapporté, samedi, que Wagensveld a organisé des manifestations tout au long de la journée à La Haye, déchiré des exemplaires du livre saint devant les ambassades de Turquie, du Pakistan, d'Indonésie et du Danemark et offensé l'Islam et les musulmans.

Lors de sa manifestation devant l’ambassade de Turquie à La Haye, Wagensveld a jeté par terre les pages du Coran qu’il avait arrachées, les a piétinées et a lancé des propos hostiles à Ankara et aux Turcs.

Wagensveld a remercié la police néerlandaise qui l'a protégé alors qu’il profanait le livre saint.

Plusieurs incidents ont eu lieu ces derniers mois, impliquant l'autodafé ou la profanation d'un exemplaire du Coran, ou des tentatives de ce type de la part de personnalités ou de groupes islamophobes, en particulier dans les pays d'Europe du Nord et les pays nordiques, suscitant une vague d'indignation dans les pays musulmans et dans le reste du monde.