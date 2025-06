Le gouvernement d'union nationale de la Libye a annoncé dimanche que plus de 70 avions et huit navires transportant des équipements de secours sont arrivés depuis la survenue des inondations dévastatrices dans l'est du pays.

Au total, 24 pays ont acheminé de l'aide aux victimes de la catastrophe, selon un communiqué de l'équipe d'urgence et de réaction rapide du gouvernement.

Parmi ces pays, les Pays-Bas ont fourni 2 millions d'euros, soit 2,1 millions de dollars de nourriture, de médicaments, d'abris et de soins médicaux aux victimes des inondations.

Le communiqué mentionne que l'Australie prévoit de fournir une aide d'un million de dollars, tandis que la Corée du Sud a affecté 2 millions de dollars à l'effort humanitaire des Nations unies en Libye.

Près de 4 000 personnes ont trouvé la mort dans les inondations provoquées par la tempête Daniel en Libye le 10 septembre, et plus de 40 000 ont été déplacées, selon les chiffres des Nations unies.

Le Haut Conseil d'État libyen, basé à Tripoli, qui fait office de sénat, a demandé mercredi une enquête internationale sur les inondations meurtrières.