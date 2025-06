Qu'ont en commun le philosophe grec Aristote, le romancier russe Léon Tolstoï, la poétesse américaine Sylvia Plath et l'acteur hollywoodien Morgan Freeman ? Voici le buzz : leur amour commun de l'apiculture !

Le pollinisateur le plus prodigieux et le plus prolifique de la nature ne se contente pas de cueillir du nectar pour améliorer le petit-déjeuner, ou d'inciter Winnie l'Ourson à dire : "Que diriez-vous d'un petit maquereau de miel ?"

Pour Fauzziyah Ebunoluwa Isiak, apicultrice en herbe à Lagos, ville du sud-ouest du Nigeria, l'apiculture reflète le cycle de la vie. Et le sien aussi.

Celui qui l'a poussée à changer de carrière, passant de celle de policière à celle d'apicultrice, lui a insufflé l'esprit d'entreprise. Il lui a permis de transformer une tragédie personnelle en source de motivation.

"Les abeilles sont des créatures remarquables", explique-t-elle à TRT Afrika. "Je sors tous les jours à l'aube pour m'occuper de mes abeilles. Mes journées ne sont pas uniquement consacrées à la récolte du miel. Au contraire, je consacre beaucoup de temps à l'observation et à l'étude des abeilles."

Comme beaucoup d'apiculteurs, Fauzziyah trouve thérapeutique de passer du temps avec les abeilles et de s'occuper des ruches. "Je plante des fleurs, j'entretiens l'environnement et je surveille de près le comportement des abeilles, leurs modes d'accouplement et leurs techniques de collecte du nectar.

"Cette connaissance approfondie m'aide à fournir les plantes et les fleurs appropriées pour améliorer leur croissance et leur bien-être", explique-t-elle.

Il n'y a pas si longtemps, Fauzziyah aurait été elle-même surprise si quelqu'un lui avait prédit qu'elle quitterait son emploi de policière pour se lancer dans l'agriculture et l'apiculture dans un pays qui peine à améliorer son agriculture.

Elle n'avait même pas récolté les premières onces de miel de ses ruches lorsque son père est tombé malade et est décédé. Sa mort a été en partie attribuée à la consommation de miel frelaté provenant du marché local.

La mort de son père a fait prendre conscience à Fauzziyah que d'innombrables autres consommateurs de miel pouvaient souffrir de produits commercialisés contenant des substances chimiques nocives. "Cette tragédie m'a poussée à prendre l'apiculture au sérieux, ce qui était aussi un moyen de rendre service à ma communauté."

Pour s'assurer que ses clients obtiennent le miel le plus pur, Fauzziyah ne fait appel qu'à des livreurs de confiance et paie parfois des frais supplémentaires à des entreprises de logistique. "Je récolte moi-même le miel et je le conditionne pour la livraison ultérieure, juste pour être sûre", dit-elle.

Écologie et économie

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les abeilles jouent un rôle essentiel dans le maintien de nos écosystèmes, en particulier dans la pollinisation des plantes.

"Les abeilles jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, la survie de nombreuses plantes, la régénération des forêts, la durabilité et l'adaptation au changement climatique et l'amélioration de la qualité et de la quantité des systèmes de production agricole", indique la FAO.

Outre leur valeur économique, l'apiculture et la culture du miel sont essentielles à l'agriculture et aux traditions culinaires dans le monde entier. Ainsi, l'utilisation efficace des ressources apicoles est un facteur majeur de la gestion durable de la sylviculture, de la faune et de la conservation.

En 2019, le Conseil nigérian de promotion des exportations a déclaré que le Nigeria pourrait gagner jusqu'à 10 milliards de dollars par an grâce au commerce national et international du miel et d'autres produits de la ruche.

Selon une étude du Dr. C. Ogbari sur l'apiculture dans l'histoire économique du Nigéria, "l'apiculture a commencé sur le territoire qui est aujourd'hui le Nigéria entre 1000 et 1500, lorsque des voyageurs arabes en Afrique de l'Ouest l'ont introduite dans la région septentrionale d'aujourd'hui".

L'apiculture traditionnelle dans les différentes régions du Nigeria se faisait dans des calebasses placées sur des arbres. Les apiculteurs utilisaient également des herbes tressées. Les rayons de miel étaient récoltés à la tombée de la nuit, après la pleine lune ou avant l'apparition de la nouvelle lune.

Qu'il s'agisse de forêts, de terres agricoles ou même de villes, les abeilles abondent aujourd'hui dans des lieux de nidification naturels tels que les rainures et les cavités des arbres, les fourmilières, les rochers, sous les ponts, les plafonds et d'autres structures artificielles.

L'Institut international d'apiculture tropicale du Nigeria, situé à Ibadan, est l'une des institutions locales qui soutiennent l'apiculture moderne. L'institut fournit des ruches modernes en bois ou en acier. Celles-ci sont équipées de barres supérieures en bois.

L'apiculture couvre toute la gamme des activités liées à la gestion pratique des espèces d'abeilles sociales, à la fourniture d'abris pour les colonies afin de les protéger des conditions météorologiques défavorables et à la récolte du miel qu'elles produisent en vue de sa distribution commerciale.

Une ruche pleine de potentiel

Au Nigeria, l'apiculture fait toujours partie des petites entreprises et peut être lancée avec environ 200 dollars. Si elle est bien gérée, elle peut devenir une activité lucrative en raison de ses faibles coûts d'entretien et de main-d'œuvre.

Même si Fauzziyah admet que la passion est au cœur de son parcours d'apicultrice, cette passion est constamment accentuée par l'inspiration que lui procurent les expériences heureuses et difficiles.

"J'ai toujours été attirée par l'agriculture. Outre l'apiculture, j'ai exploré diverses activités agricoles, notamment la culture et l'élevage de volailles", explique-t-elle.

En tant que chef d'une petite entreprise, Fauzziyah a commencé par essayer de trouver une forme d'agriculture qui soit rentable et dont les dépenses récurrentes soient minimes. Elle a essayé la volaille, mais a été découragée par le coût de l'alimentation des oiseaux pour maintenir la production.

"J'ai alors pensé à l'apiculture, car les abeilles n'ont pas besoin d'être nourries régulièrement. La perspective de pouvoir produire du miel médicinal m'a séduite", explique-t-elle à TRT Afrika.

Le défi de la subsistance

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), "près de 75 % des cultures mondiales qui produisent des fruits et des graines destinés à la consommation humaine dépendent, au moins en partie, des pollinisateurs pour une production, un rendement et une qualité durables".

En tant que pollinisateurs naturels, les abeilles sont vitales pour la planète et l'existence humaine. Les abeilles et les autres pollinisateurs assurent la sécurité alimentaire, la nutrition, la biodiversité et le maintien des écosystèmes naturels.

Fauzziyah estime que les apiculteurs nigérians doivent être formés à l'apiculture moderne, notamment à la sécurité, à l'hygiène, aux espèces et à l'insémination artificielle, afin de produire les reines d'abeilles indispensables à toute ruche.