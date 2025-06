Le procureur général de Libye a déclaré lundi qu'il avait ordonné la détention de huit fonctionnaires actuels et anciens dans le cadre de son enquête sur l'effondrement de deux barrages au début du mois, une catastrophe qui a projeté un mur d'eau de plusieurs mètres de haut dans le centre d'une ville côtière et qui a fait des milliers de morts.

Les deux barrages situés à l'extérieur de la ville de Derna se sont rompus le 11 septembre après avoir été submergés par la tempête Daniel, qui a provoqué de fortes pluies dans l'est de la Libye. La rupture des structures a inondé jusqu'à un quart de la ville, selon les autorités, détruisant des quartiers entiers et entraînant les habitants vers la mer.

Les responsables gouvernementaux et les agences d'aide ont estimé le nombre de morts entre plus de 4 000 et plus de 11 000.

Selon les équipes de recherche, les corps de nombreuses personnes tuées se trouvent encore sous les décombres ou dans la Méditerranée.

Un communiqué du bureau du procureur général al-Sidiq al-Sour indique que les procureurs ont interrogé dimanche sept anciens et actuels responsables de l'Autorité des ressources en eau et de l'Autorité de gestion des barrages sur des allégations de mauvaise gestion, de négligence et d'erreurs ayant contribué à la catastrophe.

Le maire de Derna, Abdel-Moneim al-Ghaithi, qui a été limogé après la catastrophe, a également été interrogé, selon le communiqué.

Les procureurs ont ordonné l'incarcération des huit personnes dans l'attente de l'enquête, ajoute le communiqué.

Les barrages ont été construits par une société de construction yougoslave dans les années 1970 au-dessus de Wadi Derna, une vallée fluviale qui divise la ville. Ils étaient censés protéger la ville des crues soudaines, qui ne sont pas rares dans la région. Les barrages n'ont pas été entretenus pendant des décennies, malgré les avertissements des scientifiques qui craignaient qu'ils n'éclatent.

En 2021, un rapport d'une agence d'audit publique a indiqué que les deux barrages n'avaient pas été entretenus malgré l'allocation de plus de 2 millions de dollars à cette fin en 2012 et 2013.